Теория всего: тест RT о русских физиках
Исследования в области физики в России начали вести в XVIII веке. Одним из первых, кто заинтересовался этой дисциплиной, был Михаил Ломоносов: он стал родоначальником нескольких теорий, прочно вошедших в науку. Впоследствии отечественные учёные совершили множество теоретических открытий и стали авторами различных изобретений. Что вы знаете об учёных и их открытиях? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © domin_domin
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber