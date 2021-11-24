Теория всего: тест RT о русских физиках

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RT
Исследования в области физики в России начали вести в XVIII веке. Одним из первых, кто заинтересовался этой дисциплиной, был Михаил Ломоносов: он стал родоначальником нескольких теорий, прочно вошедших в науку. Впоследствии отечественные учёные совершили множество теоретических открытий и стали авторами различных изобретений. Что вы знаете об учёных и их открытиях? Проверьте себя с тестом RT.
Теория всего: тест RT о русских физиках
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