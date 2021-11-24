От Энканто до Мурманска: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг в российский прокат выходит «Купе номер 6» — мелодрама Юхо Куосманена с Юрой Борисовым, выдвинутая на «Оскар» от Финляндии. Также в кино можно будет увидеть две ленты в исторических декорациях: драму «Утраченные иллюзии» по роману Оноре де Бальзака и триллер о путешествиях во времени от Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Среди других премьер — новый анимационный фильм от студии Disney и боевик по мотивам видеоигры «Обитель Зла».

«Купе номер 6»

Место действия новой мелодрамы режиссёра Юхо Куосманена («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») — купе поезда Москва — Мурманск. Именно там встречаются студентка из Финляндии Лора и русский шахтёр Лёха. Несмотря на попытки Лоры избежать соседства с грубоватым нетрезвым парнем, героям предстоит разделить пространство, познакомиться ближе и внезапно обнаружить, что у них много общего.

Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла («Праздничное настроение») и Юра Борисов («Бык», «Капитан Волконогов бежал», «Петровы в гриппе»). В фильме также снялись Динара Друкарова, Юлия Ауг, Дмитрий Беленихин и другие.

У ленты есть литературный источник — в её основу положена одноимённая книга Росы Ликсом. Однако, по признанию самого режиссёра, в киноадаптации сюжет претерпел серьёзные изменения.

«Фильм, который в итоге получился, скорее вдохновлён романом Росы, чем снят по нему. После выбора мест натурных съёмок и кастинга всё снова поменялось. Мы отошли от текста, изменили маршрут, десятилетие — страна поменялась на Россию, исчез Советский Союз, который был в романе, мы изменили возраст мужского персонажа и даже изменили его имя с Вадима на Лёшу», — прокомментировал постановщик.

Лента стала плодом сотрудничества нескольких стран: Эстонии, Германии, России и Финляндии. Над русскими диалогами работала Любовь Мульменко. Также в числе сценаристов — Андрис Фельдманис и Ливия Ульман.

Осенью 2021 года фильм был выдвинут на соискание премии «Оскар» от Финляндии.

«Обитель Зла: Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome To Raccoon City)

Фантастический боевик «Обитель Зла: Раккун-Сити» представляет собой перезапуск известной франшизы: ранее о фармацевтической корпорации «Амбрелла» было снято шесть фильмов, первый из которых вышел ещё в 2002 году.

Постановщик Йоханнес Робертс (а по совместительству — поклонник игры, по которой снимается франшиза), представляет на суд зрителя нерассказанную историю шахтёрского поселения Раккун-Сити. Сюжет нового фильма раскрывает тайны заброшенного города и секреты «Амбреллы».

Главной героиней ленты стала уже знакомая зрителю Клэр Рэдфилд. В сюжете также задействованы её брат Крис, детектив Джилл Валентайн, шеф полиции Брайан Айронс и другие.

«В сценарии мы объединили первую и вторую части игры и постарались придерживаться игрового сюжета. Некоторые персонажи появятся на экране впервые. Именно этого и хотят фанаты — увидеть совершенно новую обитель зла», — уверен продюсер фильма Джеймс Харрис.

По словам кинематографистов, новая «Обитель Зла» — скорее хоррор, нежели боевик. «Йоханнес одержим ужастиками, поэтому вполне очевидно, что он хотел снять не столько динамичный, сколько страшный фильм», — поясняет Харрис.

Главную роль в фильме исполнила Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Также в ленте снялись Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Донал Лог и Нил МакДонаф.

«Утраченные иллюзии» (Illusions perdues)

Историческая драма «Утраченные иллюзии» — это киноадаптация одноимённого романа из цикла Оноре де Бальзака «Человеческая комедия». В фильме, как и в книге, рассказывается о поэте Люсьене Шардоне. Он, амбициозный и талантливый, в поисках богатства и славы уезжает из провинции в Париж. Однако в столице герой сталкивается с жестокими реалиями светской жизни и совершает несколько губительных ошибок, в результате которых вредит себе и близким.

Ленту снял режиссёр Ксавье Джанноли («Всё сначала»), он же был задействован в работе над сценарием. Кроме того, адаптацией текста Бальзака занимались Ив Ставрид и Жак Фьески.

Главную роль в картине исполнил Бенжамен Вуазен («Милый друг», «Лето’85»). В ней также снялись Сесиль Де Франс, Венсан Лакост, Ксавье Долан, Саломе Деваэль и другие.

Премьера «Утраченных иллюзий» состоялась 5 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Венеции.

«Прошлой ночью в Сохо» (Last Night in Soho)

Студентка Лондонского колледжа моды Элоиз обнаруживает у себя способность перемещаться в прошлое: девушка оказывается в 1960-х, где наблюдает за жизнью певицы Сэнди. Судьба восходящей звезды завораживает героиню — она каждую ночь возвращается в XX век, пока однажды не становится свидетельницей убийства. В попытке добиться правосудия путешественница во времени теряет границы привычного ей мира.

Элоиз сыграла Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), роль Сэнди исполнила Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).

Эдгар Райт, постановщик боевика «Скотт Пилигрим против всех», выступил в роли режиссёра и одного из сценаристов ленты. Также за скрипт отвечала Кристи Уилсон-Кернс, номинированная на премию «Оскар» за фильм «1917».

Особая роль в постановке «Прошлой ночью в Сохо» отведена костюмам, над созданием ретрообразов работала художница Одиль Дикс-Мирье («Чернобыль», «Доктор Кто»).

«Энканто» (Encanto)

60-й полнометражный фильм студии Walt Disney «Энканто» рассказывает о семейных отношениях и связи поколений. В центре сюжета — необычный род Мадригаль, обитающий в горах Колумбии, в волшебном месте Энканто. Каждый член этой семьи обладает магическими способностями. Кроме девочки Мирабель: пока сёстры Луиза и Исабела пользуются суперсилой или сверхъестественным обаянием, Мирабель приходится искать свою ценность в чём-то обыденном.

Всё меняется, когда героиня узнаёт, что магия Энканто в опасности. Мирабель уверена, что именно ей суждено спасти семейство Мадригаль.

Над этим анимационным фильмом работали Джаред Буш («Зверополис»), Байрон Ховард («Рапунцель: Запутанная история», «Зверополис») и Чариз Кастро Смит, автор сценария драмы «Призрак дома на холме». Согласно задумке, лента должна обратить внимание зрителя на необходимость близости с семьёй.

«Это история о том, как самые близкие нам люди, особенно члены нашей семьи, не всегда нас знают или полностью понимают», — рассказал режиссёр и сценарист Джаред Буш. По его мнению, Мирабель — персонаж, с которым себя может сопоставить каждый.