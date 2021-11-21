Дом литератора: тест RT о том, где жили русские писатели

Одним русским писателям усадьбы доставались по наследству, другие покупали их на заработанные литературным трудом деньги. Какие-то из домов не сохранились до наших дней, а некоторые стали мемориальными музеями, которые берегут память о своих прежних владельцах. Хорошо ли вы знаете, где жили русские писатели? Проверьте себя с тестом RT.

Gettyimages.ru

© JanPietruszka