Дом литератора: тест RT о том, где жили русские писатели
Одним русским писателям усадьбы доставались по наследству, другие покупали их на заработанные литературным трудом деньги. Какие-то из домов не сохранились до наших дней, а некоторые стали мемориальными музеями, которые берегут память о своих прежних владельцах. Хорошо ли вы знаете, где жили русские писатели? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © JanPietruszka
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