Дом литератора: тест RT о том, где жили русские писатели

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RT
Одним русским писателям усадьбы доставались по наследству, другие покупали их на заработанные литературным трудом деньги. Какие-то из домов не сохранились до наших дней, а некоторые стали мемориальными музеями, которые берегут память о своих прежних владельцах. Хорошо ли вы знаете, где жили русские писатели? Проверьте себя с тестом RT.
Дом литератора: тест RT о том, где жили русские писатели
  • Gettyimages.ru
  • © JanPietruszka

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