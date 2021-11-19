Тяжёлая подготовка и настоящие взрывы: как снимался фильм о российских лётчиках «Небо»

18 ноября в широкий прокат вышла драма «Небо» режиссёра Игоря Копылова. В ленте рассказывается о контртеррористической операции в Сирии в 2015 году, в ходе которой турецким истребителем был сбит российский самолёт. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олег Пешков был расстрелян с земли террористами. Авторы фильма старались максимально достоверно перенести на экран эпизоды, связанные с операцией. Часть картины посвящена мирной жизни героев. Центральные роли в ленте исполнили Игорь Петренко, Иван Батарев и Мария Миронова.

В четверг, 18 ноября, в российских кинотеатрах начался показ драмы «Небо». Режиссёром и сценаристом выступил Игорь Копылов, ранее работавший над проектами «Ржев» и «Крылья империи». Центральные роли в ленте исполнили Игорь Петренко («Викинг»), Иван Батарев («Ржев») и Мария Миронова («Холоп»).

В основу сюжета легли реальные события, произошедшие осенью 2015 года. Военные лётчики Олег Пешков и Константин Мурахтин в рамках контртеррористической операции вылетели в Сирию. Их Су-24 был сбит турецким истребителем, лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, Олег Пешков был расстрелян террористами.

Основные съёмки прошли в Крыму. Кинематографисты также работали в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке и Сирии. Они стремились максимально достоверно показать на экране обстоятельства гибели Олега Пешкова и реконструировать операцию по спасению Константина Мурахтина.

Продюсер картины Инесса Юрченко рассказала, что в точности реализовать идею на площадке помогали «консультанты по всем вопросам». В их числе был и сам Мурахтин, а также сослуживцы Пешкова. Всего в состав съёмочной группы вошли 200 человек, не считая актёров и каскадёров.

По словам Игоря Копылова, создатели «Неба» побывали именно там, где разворачивались события в 2015 году, и сами прошли маршрут, по которому передвигался Константин Мурахтин в попытке скрыться от террористов.

«Мы шаг за шагом начали воссоздавать эту историю, — подчёркивает режиссёр. — Естественно, мы взяли самое интересное».

© Кадр из фильма «Небо»

Кинематографисты старались не прибегать к компьютерной графике там, где это возможно. В результате во всех зрелищных сценах по-настоящему, с использованием пиротехники, взрывались и обстреливались автомобили. Самолёты и вертолёты в кадре также настоящие, в том числе в момент руления и взлёта. Лишь эпизоды «в небе» делали с использованием графики — но и в них, по словам режиссёра, авторы картины старались сохранить документальность. Для этого команда при помощи военных лётчиков повторила маршрут Пешкова и Мурахтина на настоящих тренажёрах.

«Мы занесли географию места, где проходили события, мы пролетели весь маршрут, который совершал экипаж в тот день. И по этому маршруту они пролетели, как это было. С разрешения Министерства обороны мы сняли информацию из этих тренажёров, которая включает в себя не просто географию движения или хореографию движения. Там любой подкрылок, любое движение, любое дрожание крыла и подкрылка — всё сохранено», — объясняет Копылов. Впоследствии полученные кадры дорабатывались с помощью графики.

Перед съёмками артистам пришлось пройти непростую подготовку. Как рассказал Сергей Губанов, сыгравший вымышленного майора Захарова, ему довелось тренироваться на действующей военной базе.

«Нас отправили на одну из военных баз в России, где у нас у каждого был наставник, который помогал и направлял, как нужно действовать с оружием в той или иной ситуации, мы прошли несколько вариантов захватов, освобождения заложников и так далее», — подчёркивает Губанов. Он добавил, что тяжёлыми были и условия подготовки — тренироваться приходилось в жару в полном обмундировании, вес которого достигал 45 кг.

© Кадр из фильма «Небо»

Тем не менее, в ленте присутствует и художественный вымысел. Придуманные сценаристами сюжетные ходы касаются «мирной» жизни героев. Поскольку такие эпизоды имеют мало общего с реальностью, кинематографисты приняли решение изменить имена главных героев — в фильме в операции участвовали Олег Сошников и Константин Муравьёв.

В сценах, показывающих жизнь лётчиков вне службы, рассказывается, с какими трудностями те сталкиваются дома, и на какие жертвы приходится идти близким военных. Также повествование разбавляют многочисленные флешбеки, дающие представление о молодых годах Сошникова, когда тот только начинал путь в профессии.

Напряжения картине добавляют внутренние конфликты, которые терзают Олега Сошникова на разных этапах его жизни. Герой с ранних лет проявляет героизм и демонстрирует целеустремлённость, однако в какой-то момент начинает сомневаться, стоит ли ему идти в военные. Сошников осознаёт, какие трудности ждут его в жизни, и в то же время наблюдает за сверстниками, которые проходят обязательную службу и после неё решают заняться чем-то другим, сравнительно простым и в то же время перспективным. Тем не менее, герой остаётся верен своему выбору и сохраняет эту решимость спустя годы. Будучи уже опытным лётчиком, он вновь сталкивается с искушением — уйти в гражданскую авиацию и прожить остаток жизни спокойно и в достатке.

«Я не работаю на Россию, я служу России», — говорит герой и отказывается от выгодного предложения ради «жизни для других».

Мария Миронова сыграла жену Олега Сошникова — Гелену. Актриса рассказала, что перед ней стояла задача показать внутренний стержень героини, продемонстрировать полученное за годы жизни умение «владеть собой с достоинством, тоже совершать огромную жертву ради человека, которого она любит, принимать его».

Миронова отметила, что испытывала сильнейшее волнение перед съёмками, осознавая всю ответственность, которая легла на команду.

«Это такая колоссальная ответственность, поскольку мы входим на эту территорию в тот момент, когда ещё все живы. Жива эта фантастическая женщина, которую я играла, её дети. Это было недавно. И, действительно, несмотря на то, что наша часть, мирная, может быть, не была так чисто снята, но вот это ощущение какого-то документализма присутствовало с первого моего съёмочного дня», — говорит актриса.

Она подчеркнула, что испытала подобные чувства впервые за всю свою карьеру.