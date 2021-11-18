Красные полководцы: тест RT о маршалах Советского Союза

В 1935 году в Рабоче-крестьянской Красной армии появилось новое высшее офицерское звание — Маршал Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны носители этого военного чина прославились в боях против германских войск. Что вы знаете об истории звания и о тех, кому оно было присвоено? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Евгений Биятов