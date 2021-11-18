О психическом здоровье в декорациях детектива: в сети вышел сериал «Вне себя»

В сети состоялась премьера многосерийной детективной комедии «Вне себя». В ленте рассказывается о финансисте Дмитрии, страдающем от психического заболевания (Евгений Стычкин). Герой старается избавиться от видений и обрести контроль над своей жизнью. В сериале также снялись Елена Лядова, Евгений Цыганов, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина и Елена Морозова. Каким получился этот проект — в материале RT.

В четверг видеосервис PREMIER представил два первых эпизода многосерийной детективной комедии «Вне себя» о талантливом, но психически нездоровом финансисте, которого преследуют фантомы умерших.

За постановку ленты отвечал сильный дуэт из шоураннера Александра Дулерайна, продюсера массовых хитов «Физрук» и «Домашний арест», и Клима Козинского, в 2017 году дебютировавшего в режиссуре с полным метром — философским кинокомиксом «Тетраграмматон». По словам исполнительницы одной из центральных ролей Елены Лядовой, постановщики добавили в проект много личного, а также внедрили новые решения и технические приёмы для реализации своих идей.

Дулерайн снял пилотный эпизод, отвечал за общую концепцию и совместно с Андреем Золотарёвым («Вторжение») работал над сценарием. В числе создателей сериала нельзя не упомянуть и оператора Генриха Медера, визуализировавшего нестабильную реальность, наполненную видениями и ментальными ловушками.

Главную роль в ленте исполнил Евгений Стычкин («День выборов», «Гоголь»). В проекте также задействованы Евгений Цыганов, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Елена Морозова и другие.

Действие сериала способно захватить внимание аудитории с первых секунд. Перед зрителем предстаёт финансист Дмитрий, который видит то, чего нет на самом деле: это и персонажи-фантомы, которые вмешиваются в его жизнь, и несуществующая кровь на белой рабочей рубашке.

Все эти образы связаны с людьми, в смерти которых Дмитрий по какой-то причине винит себя. Так, ему регулярно являются мёртвая бывшая жена (Елена Лядова), её любовник-следователь (Евгений Цыганов) и случайные знакомые, среди которых бизнесмен, сбросившийся с крыши здания после отказа в инвестициях (Иван Макаревич), и геймер-охранник в исполнении Павла Комарова.

Герой обращается к психотерапевту. Конечная цель его лечения, однако, не столько избавление от видений, сколько прохождение медкомиссии для возвращения прав на сына: с бывшей женой и её любовником Дмитрий вполне научился сосуществовать. Ситуация осложняется, когда число фантомов начинает расти, а герой всё глубже погружается в своё забытое прошлое.

Флёр паранормального сценаристы уничтожают сразу. У зрителя нет ни малейших сомнений, что все видения — плод фантазии героя, страдающего от ментального расстройства и частичной потери памяти. При этом кинематографисты не стали визуально отделять фантомов: все видения героя выглядят как обычные люди (и даже могут физически с ним взаимодействовать). Таким образом, мир сериала «Вне себя» лишь выглядит обыкновенным, но при этом живёт и действует по своим правилам, как сложная видеоигра.

Подобная двойственность придаётсвоеобразный шарм кинематографическим клише: зрителю сложно предугадать, как развернётся типичная сцена с похищением или бандитскими разборками.

Реальность сериала полностью подчинена сознанию героя, а потому постоянно меняет свою структуру, как калейдоскоп. Другая подходящая аналогия — использованный в заставке проекта конструктор: из определённого набора фрагментов складываются разные ситуации и сюжеты, иногда походящие на реальность, а иногда полностью противоположные ей.

Зритель же, ведомый точкой зрения Дмитрия, обнаруживает себя в водовороте странных чувств, импульсов и чуждых здравому смыслу решений. В какой-то момент сериал заставляет аудиторию сомневаться не только в героях, но и в собственных суждениях. Так, по мере просмотра и Дмитрий, и его фантомы оказываются совсем не теми, за кого себя выдают.

Сериал «Вне себя» сложно встроить в традиционную систему кинематографических жанров: создатели классифицируют его как детективную комедию, некоторые называют триллером. В действительности же эта история настолько самобытна, что на неё нельзя навесить ни один ярлык. Особенно любопытными кажутся философские монологи некоторых фантомов: рассуждения о смысле жизни и существования, о том, что определяет бытие личности. Если выбирать между драматическим и комедийным началами, то доминирует скорее первое.

«Вне себя» — драма о личности, раскрытая через расследование дела, которого нет. Детективная аранжировка здесь не более чем повод для сатиры и игры с жанром.

На самом деле рваная динамика сериала едва ли включает в себя подробности работы полиции, бандитских заговоров или следственных процессов. Часто сцены с ними проматываются, выводятся за скобки. Зато значительная часть экранного времени посвящена взаимодействию Дмитрия и фантомов, эмоциям героев, которые фактически являются порождениями одного сознания.

В этом контексте нельзя не отметить игру актёров: трио Стычкин — Лядова — Цыганов притягивает взгляд и оживляет сюжет. Даже если в кадре не происходит никакого экшена, зритель следит за отношениями главного героя и его субличностей.

Сериал затягивает и держит в напряжении, которое иногда разбавляется шутками и фантазийной графикой. Даже если зритель не относит себя к поклонникам триллеров, история Дмитрия работает на универсальном драйвере внимания — любопытстве, вызванном непредсказуемостью сюжета. «Вне себя» хочется досмотреть хотя бы для того, чтобы узнать, насколько далеко зашло сознание героя в деле деформации правды.