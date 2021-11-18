Самобытный мир Андерсона: ради чего стоит смотреть «Французский вестник»

В российских кинотеатрах начинается показ нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». В ленте рассказывается о редакции вымышленного издания, базирующейся в небольшом французском городе. Действие происходит в XX веке, основную часть повествования составляют экранизации трёх статей, опубликованных на страницах журнала. Роли в картине исполнили Оуэн Уилсон, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе и другие.

В четверг в российский прокат выходит новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Культовый американский постановщик также стал одним из продюсеров и сценаристов картины, а вместе с ним над сюжетом трудились Джейсон Шварцман, Роман Коппола и Хьюго Гиннесс, которые работали и над другими лентами Андерсона.

В актёрском составе тоже немало лиц, когда-либо сотрудничавших с постановщиком: роли в фильме исполнили Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо и другие. В 2021 году картина была показана в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля.

«Французский вестник» — классическая работа Уэса Андерсона. Действие разворачивается в практически сказочных локациях, а подход режиссёра к композиции, кадры, оформленные в соответствии с его специфической и запоминающейся цветовой палитрой, и музыка Александра Деспла («Отель «Гранд Будапешт», «Загадочная история Бенджамина Баттона») моментально погружают зрителя в самобытный яркий мир.

Есть здесь и остроумные шутки, и анимационные вставки, и яркие, карикатурные персонажи. Они забавляют своими нарочито неестественными движениями и утрированной мимикой и удивляют непредсказуемостью — угадать, что тот или иной герой скажет или сделает в следующее мгновение, невозможно.

© Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Действие фильма разворачивается в вымышленном французском городке в XX веке. В центре сюжета — редакция несуществующего издания, вдохновлённого еженедельником The New Yorker. Фильм построен по аналогии с журналами: его открывает колонка редактора, после идут разножанровые материалы, в конце — страница с некрологом и путеводитель по городу.

Основную часть «Французского вестника» занимают три истории. В первой рассказывается о художнике, отбывающем пожизненный срок и продолжающем творить в тюрьме, где его музой служит надзирательница Симона (Леа Сейду). Герои второго сюжета — студенты во главе с юношей Зефирелли (Тимоти Шаломе), которые пытаются устроить революцию. В третьей части фильма разворачивается история о похищении ребёнка и придуманном поваром хитроумном плане его спасения. В каждом сюжете находится место для журналистов — о жизни некоторых авторов издания зритель узнаёт не меньше, чем о героях их статей.

На протяжении всего фильма Андерсон сохранил лёгкий, задорный настрой — хотя содержание статей весьма драматично. Серьёзности в повествование добавляют и обыгранные с юмором непростые темы: например, авторы «Французского вестника» много говорят об искусстве, в том числе высмеивая его современные проявления, а также поднимают тему двойных стандартов.

Повествование «Французского вестника» насыщено деталями, да и в целом лента переполнена событиями — жизнь во всех её проявлениях кипит в каждом кукольном домике и каждом закоулке вымышленного города (при этом работа редакции показывается лишь вскользь, к концу ленты лишь кое-какое впечатление складывается об отношении главного редактора к сотрудникам). В результате потеряться в сюжете оказывается проще простого. Охватить и осознать его полностью практически невозможно (по крайней мере, с первого просмотра), так же как нельзя внятно пересказать ленту, выходя за пределы общих фраз: в ней очень много героев, и все они постоянно что-то делают.

© Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Но это не должно испортить впечатление от фильма. Уэс Андерсон традиционно уделяет особое внимание визуальной составляющей, и именно за красивой картинкой хочется наблюдать в первую очередь. А несколько хаотичное повествование успешно удерживает внимание аудитории и впоследствии оставляет множество поводов для размышлений. Кроме того, после «Французского вестника» у зрителя может возникнуть умиротворённое настроение и твёрдое желание тут же повторить просмотр — чтобы не возвращаться в холодную и мрачную по сравнению миром Андерсона реальность.

В финале картины звучит следующая мысль: все люди так или иначе постоянно ищут новые эмоции. Повидавшему многое герою удаётся их найти — пусть и в непростых, драматических обстоятельствах. По сюжету, по мнению редактора, именно ради этой мысли задумывалась вся статья. Складывается впечатление, что и фильм Андерсона снимался с похожей целью — подарить свежие, яркие эмоции, какими бы необычными они порой ни были.