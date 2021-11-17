Строго на юг: тест RT о России в Антарктиде

Гипотеза о существовании большого материка на юге была выдвинута ещё античными географами и мыслителями. Его искали португальские, голландские и английские путешественники. Первыми, кто смог приблизиться к его берегам, стали русские мореплаватели — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Что вы знаете о российских исследованиях в Антарктиде? Проверьте себя с тестом RT.

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