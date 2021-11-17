Женщина в Средневековье: в России выходит фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль»

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль». В фильме рассказывается о реальном конфликте между двумя французскими рыцарями — Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри. Противостояние героев приводит к дуэли, организованной по всем законам Средневековья. Центральные роли в ленте исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер.

В четверг, 18 ноября, в российский прокат выходит историческая драма «Последняя дуэль». Режиссёром картины выступил четырёхкратный номинант на «Оскар» Ридли Скотт («Марсианин», «Гладиатор», «Чёрный ястреб», «Тельма и Луиза»), а за визуальную составляющую ленты отвечал оператор Дариуш Вольски, работавший над фильмами серии «Пираты Карибского моря». Кинематографисты уже неоднократно сотрудничали. Вместе они сняли картины «Марсианин», «Прометей», «Все деньги мира», «Дом Gucci» и другие. Центральные роли в «Последней дуэли» исполнили Джоди Комер («Главный герой»), Мэтт Дэймон («Умница Уилл Хантинг») и Адам Драйвер («Чёрный клановец»).

Действие фильма основывается на реальных событиях. В центре сюжета — французские рыцари XIV века Жан де Карруж (Дэймон) и Жак Ле Гри (Драйвер), вошедшие в историю в том числе как участники одной из последних дуэлей, разрешённых королём и парламентом. Фактически предметом конфликта стали обвинения Ле Гри в изнасиловании супруги Карружа Маргариты.

По сюжету, на формирование конфликта между двумя хорошими друзьями повлияли прошлые разногласия: сперва Ле Гри занял престижную должность, на которую претендовал де Карруж, а позднее получил во владение участок с поместьем, что должен был отойти герою Дэймона после свадьбы.

Наряды в картине довольно аутентичные, без излишней сексуализации, характерной для современных исторических драм. Однако первое время лента, несмотря на всю свою красоту и тонкую проработку, кажется довольно стандартной: проблемы жилищного и политического характера не удивят зрителя, а исторические драмы про бравых рыцарей и властителей-самодуров и до Ридли Скотта снимали не раз.

Но градус напряжения резко возрастает, когда конфликт Жана де Карружа и Жака Ле Гри становится откровенно личным. И дело даже не в самой природе проблемы — посягательстве на семейные ценности — а в проявлении яркого женского персонажа. Несмотря на то, что в кульминационной дуэли участвуют два рыцаря, именно Маргарита становится главной героиней картины и основной движущей силой сюжета.

© Кадр из фильма «Последняя дуэль»

По сути лента «Последняя дуэль» рассказывает о положении женщины в Средние века и вопиющем отношении к ней всего общества. Из-за негласного соревнования де Карружа и Ле Гри страдает в первую очередь Маргарита: и супруг ей достался не такой успешный и предприимчивый, как ожидалось, и поместье герои делят её собственное. Впрочем, на эти детали никто не обращает внимания.

Больше удивления и негодования у зрителей, скорее всего, вызовет эпизод с изнасилованием, ставший последней каплей в развитии конфликта. Оказавшись в травмирующей ситуации и решив бороться за справедливость, Маргарита встречает полное непонимание со всех сторон: по мнению обидчика, всё произошло по обоюдному согласию, а муж полагает, что в данной ситуации главная жертва — он сам.

От героини отворачиваются даже женщины. Так, свекровь считает, что Маргарите вообще стоило молчать: не первая и не последняя, жива осталась — и на том спасибо. А теперь — опозорила и себя, и семью.

Чем активнее девушка борется, тем в более возмутительной ситуации оказывается. Ближе к развязке происходящее превращается в максимально абсурдную драму. Высокопоставленные чины на полном серьёзе обсуждают факторы, якобы влияющие на беременность, и говорят о роли женщины в сексуальных отношениях в целом, тем самым напоминая зрителям о самых устаревших стереотипах. На основании сомнительных размышлений выносится решение, от которого больше всех может пострадать, опять же, Маргарита.

В какой-то момент начинает казаться, что муж её всё-таки услышал и проникся к супруге сочувствием, однако Жан де Карруж тут же подтверждает: всё предпринятое им было задумано исключительно ради его блага. В итоге самая разумная, по сравнению с современниками, героиня так и остаётся незамеченной, а вся её жизнь, как отметила сама Маргарита, зависит только от того, «какой из стариков быстрее устанет» на дуэли.

© Кадр из фильма «Последняя дуэль»

Фильм разделён на три части, в каждой из которых рассказывается одна и та же история со стороны одного из центральных персонажей.

Сперва такое решение кажется бессмысленным растягиванием внушительного хронометража: в каждой из глав представлены и новые сцены, однако значительная часть эпизодов повторяется.

Со временем становится понятно, что Ридли Скотт выбрал подобный формат не просто так: некоторые наиболее важные сцены смонтированы или отсняты иначе. Даже мелкие детали красноречиво демонстрируют, насколько по-разному персонажи видят одни и те же события, а убедительная игра актёров (особенно завораживает Джоди Комер) обеспечивает эмоциональное восприятие действия.

Дуэль открывает и закрывает фильм. Естественно, и эта сцена смотрится по-разному. В начале она выглядит предсказуемой и стандартной. К развязке же зритель приходит с полным осознанием несправедливости происходящего и сильнейшим возмущением.

Для незнающих реальную историю восприятие может несколько испортить разве что спойлер исхода дуэли, размещённый примерно посередине ленты.