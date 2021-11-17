Долгожданный «Французский вестник»‎ и Уилл Смит в роли отца теннисисток Уильямс: главные кинопремьеры недели

18 октября в российский прокат выйдут сразу две картины культовых режиссёров: «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Уэса Андерсона со множеством звёзд кинематографа и «Последняя дуэль»‎ Ридли Скотта, сценаристами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. В «Короле Ричарде»‎ можно будет увидеть Уилла Смита в роли отца знаменитых сестёр Уильямс. В числе российских премьер — интерпретация древнегреческого мифа «Медея»‎, дебют Евгения Марьяна «Молоко птицы»‎, а также драма «Небо»‎, посвящённая подвигу лётчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина в Сирии.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (The French Dispatch)

То, что на экране долгожданный фильм Уэса Андерсона, знакомый с творчеством постановщика зритель догадается уже по эстетике цветовой палитры и узнаваемым режиссёрским приёмам. На сей раз в центре повествования — три сюжетные линии, объединённые публикациями во «Французском вестнике», приложении к вымышленной газете‎, которая издаётся в несуществующем городе. Андерсон же при создании этой картины вдохновлялся настоящими материалами издания The New Yorker. В частности, сооснователь журнала Гарольд Росс стал прообразом главного редактора (его сыграл Билл Мюррей).

На съёмочной площадке Андерсон собрал преимущественно актёров, с которыми уже сотрудничал. Например, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан и Оуэн Уилсон появлялись в небезызвестном «Отеле «Гранд Будапешт». В новом фильме можно увидеть и других звёзд первой величины — Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе и Бенисио Дель Торо.

«Король Ричард»‎ (King Richard)

С первого взгляда может показаться, что фильм о жизни отца знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс — очередная спортивная драма. Однако, как утверждает исполнивший главную роль Уилл Смит, эта лента всё же более глубокая и посвящена несколько иным вопросам.

«На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей», — рассказал артист в беседе с «Известиями»‎.

За достоверность фактов в биографическом фильме ручаются реальные члены семьи Уильямс. Одна из сестёр, четырёхкратная олимпийская чемпионка по теннису Винус, призналась, что очень эмоционально восприняла картину. По словам спортсменки, семья в ленте «отображена практически идеально» и все её члены «такие, какими и являются на самом деле». На Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» на основе 47 отзывов составил целый 91%.

«Последняя дуэль» (The Last Duel)

В конце текущего года у легендарного режиссёра Ридли Скотта выходит сразу две премьеры, включая «Последнюю дуэль». Сюжет средневековой драмы, основанной на одноимённом романе американского писателя Эрика Ягера, по очереди раскрывается с позиций трёх героев. Так что у зрителей объективная картина происходящего может начать складываться лишь по ходу фильма. В центре повествования — противостояние между рыцарем Жаном де Карружем (Мэтт Деймон) и его соседом Жаком Ле Гри (Адам Драйвер). Конфликт вспыхивает с новой силой, когда де Карруж возвращается с войны и узнаёт, что Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит (Джоди Комер).

Сильной стороной «Последней дуэли»‎ стал сценарий. Им занимались Николь Холофсенер и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Аффлек и Дэймон уже работали вместе над сценарием ленты «Умница Уилл Хантинг»‎, которая получила «Оскар» за лучший скрипт‎.

«Небо»‎

Премьера картины «Небо» приурочена к годовщине гибели в Сирии лётчика, Героя России Олега Пешкова: 24 ноября фильм покажут на авиабазе «Хмеймим»‎, а в российском прокате он выйдет немного раньше.

События, которые легли в основу ленты режиссёра Игоря Копылова, произошли в 2015 году. Роль прототипа военного лётчика Олега Пешкова (в фильме — Сошникова) исполнил Игорь Петренко, а штурмана Константина Мурахтина (Муравьёва) — Иван Батарев. Оба актёра уже снимались в военных драмах. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил включить «Небо» в перечень обязательных к просмотру в вооружённых силах.

«Медея»‎

Современное переложение древнегреческой трагедии от режиссёра Александра Зельдовича ещё до официальной премьеры собрало несколько наград и положительных отзывов кинокритиков. На международном фестивале в Локарно «Медея»‎ получила приз молодёжного жюри. А на «Кинотавре»‎ композитор картины Алексей Ретинский забрал приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму.

«Российский режиссёр, работа которого лишена какой-либо замысловатости или неоднозначности, показывает, что не намерен следовать изящным канонам, на которые опирается большинство современных артхаусных фильмов. Как раз напротив: он прибегает к максималистскому стилю, тогда как его амбиции провокационны», — приводятся слова режиссёра Стефана Иванчича на официальном сайте фестиваля в Локарно.

Картина, в которой главные роли достались грузинской актрисе Тинатин Далакишвили («Звезда»‎) и Евгению Цыганову («Брестская крепость»), стала актуальной интерпретацией древнегреческого драматурга Еврипида об обезумевшей от любви женщине, желающей отомстить за предательство.

«Молоко птицы»‎

Дебютный полнометражный фильм молдавского режиссёра Евгения Марьяна покорил «Кинотавр»‎ операторской работой: ответственный за камеру Николай Желудович получил уже вторую награду (в прошлом году оператор стал триумфатором в аналогичной номинации за фильм «Трое»). Основная часть съёмок прошла в молдавском селе Роги, поэтому отдельного внимания заслуживает то, как создатели картины передали атмосферу, персонажей и быт глубинки.

Адриан — 16-летний подросток (его роль исполнил Виталий Назаренко, для него фильм стал дебютным), который как и многие тинейджеры, страдает от непонимания и непринятия со стороны общества. Он конфликтует со сверстниками, пытается выяснить отношения с семьёй, сталкивается с предательством друга. Герой хочет скрыться от реальности, убежать от всех проблем. Способ парень выбирает весьма нестандартный — уехать в Италию. Однако его план так и не реализуется.