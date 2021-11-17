Долгожданный «Французский вестник» и Уилл Смит в роли отца теннисисток Уильямс: главные кинопремьеры недели
- © Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (The French Dispatch)
То, что на экране долгожданный фильм Уэса Андерсона, знакомый с творчеством постановщика зритель догадается уже по эстетике цветовой палитры и узнаваемым режиссёрским приёмам. На сей раз в центре повествования — три сюжетные линии, объединённые публикациями во «Французском вестнике», приложении к вымышленной газете, которая издаётся в несуществующем городе. Андерсон же при создании этой картины вдохновлялся настоящими материалами издания The New Yorker. В частности, сооснователь журнала Гарольд Росс стал прообразом главного редактора (его сыграл Билл Мюррей).
На съёмочной площадке Андерсон собрал преимущественно актёров, с которыми уже сотрудничал. Например, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан и Оуэн Уилсон появлялись в небезызвестном «Отеле «Гранд Будапешт». В новом фильме можно увидеть и других звёзд первой величины — Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе и Бенисио Дель Торо.
«Король Ричард» (King Richard)
С первого взгляда может показаться, что фильм о жизни отца знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс — очередная спортивная драма. Однако, как утверждает исполнивший главную роль Уилл Смит, эта лента всё же более глубокая и посвящена несколько иным вопросам.
«На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей», — рассказал артист в беседе с «Известиями».
За достоверность фактов в биографическом фильме ручаются реальные члены семьи Уильямс. Одна из сестёр, четырёхкратная олимпийская чемпионка по теннису Винус, призналась, что очень эмоционально восприняла картину. По словам спортсменки, семья в ленте «отображена практически идеально» и все её члены «такие, какими и являются на самом деле». На Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» на основе 47 отзывов составил целый 91%.
«Последняя дуэль» (The Last Duel)
В конце текущего года у легендарного режиссёра Ридли Скотта выходит сразу две премьеры, включая «Последнюю дуэль». Сюжет средневековой драмы, основанной на одноимённом романе американского писателя Эрика Ягера, по очереди раскрывается с позиций трёх героев. Так что у зрителей объективная картина происходящего может начать складываться лишь по ходу фильма. В центре повествования — противостояние между рыцарем Жаном де Карружем (Мэтт Деймон) и его соседом Жаком Ле Гри (Адам Драйвер). Конфликт вспыхивает с новой силой, когда де Карруж возвращается с войны и узнаёт, что Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит (Джоди Комер).
Сильной стороной «Последней дуэли» стал сценарий. Им занимались Николь Холофсенер и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Аффлек и Дэймон уже работали вместе над сценарием ленты «Умница Уилл Хантинг», которая получила «Оскар» за лучший скрипт.
«Небо»
Премьера картины «Небо» приурочена к годовщине гибели в Сирии лётчика, Героя России Олега Пешкова: 24 ноября фильм покажут на авиабазе «Хмеймим», а в российском прокате он выйдет немного раньше.
События, которые легли в основу ленты режиссёра Игоря Копылова, произошли в 2015 году. Роль прототипа военного лётчика Олега Пешкова (в фильме — Сошникова) исполнил Игорь Петренко, а штурмана Константина Мурахтина (Муравьёва) — Иван Батарев. Оба актёра уже снимались в военных драмах. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил включить «Небо» в перечень обязательных к просмотру в вооружённых силах.
«Медея»
Современное переложение древнегреческой трагедии от режиссёра Александра Зельдовича ещё до официальной премьеры собрало несколько наград и положительных отзывов кинокритиков. На международном фестивале в Локарно «Медея» получила приз молодёжного жюри. А на «Кинотавре» композитор картины Алексей Ретинский забрал приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму.
«Российский режиссёр, работа которого лишена какой-либо замысловатости или неоднозначности, показывает, что не намерен следовать изящным канонам, на которые опирается большинство современных артхаусных фильмов. Как раз напротив: он прибегает к максималистскому стилю, тогда как его амбиции провокационны», — приводятся слова режиссёра Стефана Иванчича на официальном сайте фестиваля в Локарно.
Картина, в которой главные роли достались грузинской актрисе Тинатин Далакишвили («Звезда») и Евгению Цыганову («Брестская крепость»), стала актуальной интерпретацией древнегреческого драматурга Еврипида об обезумевшей от любви женщине, желающей отомстить за предательство.
«Молоко птицы»
Дебютный полнометражный фильм молдавского режиссёра Евгения Марьяна покорил «Кинотавр» операторской работой: ответственный за камеру Николай Желудович получил уже вторую награду (в прошлом году оператор стал триумфатором в аналогичной номинации за фильм «Трое»). Основная часть съёмок прошла в молдавском селе Роги, поэтому отдельного внимания заслуживает то, как создатели картины передали атмосферу, персонажей и быт глубинки.
Адриан — 16-летний подросток (его роль исполнил Виталий Назаренко, для него фильм стал дебютным), который как и многие тинейджеры, страдает от непонимания и непринятия со стороны общества. Он конфликтует со сверстниками, пытается выяснить отношения с семьёй, сталкивается с предательством друга. Герой хочет скрыться от реальности, убежать от всех проблем. Способ парень выбирает весьма нестандартный — уехать в Италию. Однако его план так и не реализуется.