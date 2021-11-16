Изучая Азию: тест RT о востоковедении России
Востоковедение — комплексная наука, изучающая историю, культуру, экономику и язык народов и стран Востока. Как правило, к ним относят все государства и нации от восточных берегов Средиземного моря до Японии. Традиция исследования Востока существовала в России с давних пор, что объяснялось как протяжённостью границ, так и постоянным расширением территорий. Что вы знаете о русском востоковедении? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Hiro .M / 500px
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