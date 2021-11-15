«Привлечь к изучению родной земли и людей её обитающих все лучшие силы»: тест RT о Русском географическом обществе

Русское географическое общество было основано в середине XIX века. Его целью провозглашалось исследование географии страны, населяющих её народов и их обычаев. При этом экспедиции РГО внесли большой вклад в изучение Арктики, Центральной и Южной Азии, а также других земель и Мирового океана. Что вы знаете об этом обществе и его истории? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Максим Блинов