Борьба с невидимой угрозой: тест RT о войсках радиационной, химической и биологической защиты
13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Эти подразделения предназначены как для снижения потерь от применения оружия массового поражения, так и для ликвидации последствий использования ОМП и техногенных катастроф. Что ещё вы знаете об этих войсках двойного назначения? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
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