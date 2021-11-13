Борьба с невидимой угрозой: тест RT о войсках радиационной, химической и биологической защиты

13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Эти подразделения предназначены как для снижения потерь от применения оружия массового поражения, так и для ликвидации последствий использования ОМП и техногенных катастроф. Что ещё вы знаете об этих войсках двойного назначения? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Саид Царнаев