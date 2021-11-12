Судьба героя: тест RT о финалах произведений русской классики

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RT
Герои произведений русской классики хорошо известны нам по школьной программе. Их имена, черты характера и поступки, пожалуй, знакомы почти всем. Но так ли хорошо вы помните, как в итоге сложились судьбы литературных героев? Проверьте свою память с тестом RT.
Судьба героя: тест RT о финалах произведений русской классики
  • Репродукция иллюстрации "Илья Обломов" по роману Ивана Алексеевича Гончарова "Обломов" художника Татьяны Владимировны Шишмаревой
  • РИА Новости
  • © М. Филимонов

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