Судьба героя: тест RT о финалах произведений русской классики

Герои произведений русской классики хорошо известны нам по школьной программе. Их имена, черты характера и поступки, пожалуй, знакомы почти всем. Но так ли хорошо вы помните, как в итоге сложились судьбы литературных героев? Проверьте свою память с тестом RT.

Репродукция иллюстрации "Илья Обломов" по роману Ивана Алексеевича Гончарова "Обломов" художника Татьяны Владимировны Шишмаревой

РИА Новости

© М. Филимонов