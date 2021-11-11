Заговорщик, игрок, писатель: тест RT к 200-летию Фёдора Достоевского

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RT
11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Фёдора Достоевского. Писатель прошёл непростой жизненный путь: от курсанта военного училища до участника антиправительственного заговора, от каторги — к статусу прижизненно признанного классика. Его произведения проходят в школах, изучают в университетах, ставят в театре и экранизируют. Хорошо ли вы помните тексты, сюжеты и героев Достоевского? Проверьте себя с тестом RT.
Заговорщик, игрок, писатель: тест RT к 200-летию Фёдора Достоевского
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