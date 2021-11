Стиль 1970-х: итальянская группа обвинила Måneskin в копировании образа

Итальянская поп-группа I Cugini di Campagna обвинила коллектив Måneskin в копировании их образа во время выступления на разогреве у Rolling Stones в Лас-Вегасе 6 ноября. Победители минувшего Евровидения вышли на сцену в блестящих костюмах с изображением американского флага. Солист Дамиано Давид был в синей водолазке с белыми звёздами и красных брюках с белым принтом.

Гитарист I Cugini di Campagna Ивано Микетти в беседе с итальянской газетой La Stampa заявил, что в воскресенье не мог толком расслабиться из-за большого потока сообщений от поклонников, рассказывающих о костюмах Måneskin. Микетти подтвердил, что молодые коллеги скопировали образ, использованный его группой в 1970-х. Артист объяснил, что тогда они выбрали такие наряды, дабы показать: их коллектив романтичен, но в их творчестве есть и элементы рока.

В качестве подтверждения обвинений группа I Cugini di Campagna опубликовала в соцсетях фото своего солиста Ника Лучани и снимок Дамиано Давида из Måneskin, чей костюм в действительности напоминает наряд звезды 1970-х. По мнению Микетти, таким образом Måneskin хотели привлечь к себе внимание.

В другой публикации I Cugini di Campagna призвали коллег придумать что-то получше. В качестве примера музыканты выложили собственный кавер на хит Måneskin Zitti E Buoni, с которым те победили на Евровидении.

Группа I Cugini di Campagna была популярна в 1970-х и начале 1980-х. Среди хитов коллектива такие песни, как Anima Mia и Un'Altra Donna. Артисты перестали выступать в конце 1980-х, а в 1997 году вернулись на сцену в новом составе.

Ранее Måneskin неоднократно оказывались в центре скандалов. Во время трансляции финала Евровидения Дамиано Давид склонился над столиком. Увидев этот кадр, многие зрители подумали, что артист употребляет наркотики. Давид отверг обвинения, а позднее прошёл тест на запрещённые вещества. Он показал отрицательный результат.

Måneskin сталкивались и с обвинениями в плагиате. В марте 2021 года, когда группа заняла первое место на Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо с композицией Zitti E Buoni и таким образом прошла отбор на Евровидение, некоторые пользователи соцсетей сочли песню похожей на работу FDT коллектива Anthony Laszlo и потребовали дисквалификации Måneskin.

Претензии к итальянцам возникли и у нидерландской группы The Vendettas. Артисты заявили, что хит Måneskin вдохновлён их песней You Want It, You’ve Got It, записанной в 1994 году.