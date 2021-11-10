Стиль 1970-х: итальянская группа обвинила Måneskin в копировании образа

Представители итальянской музыкальной группы I Cugini di Campagna обвинили коллектив Måneskin в копировании сценического образа. По их словам, на одном из своих последних выступлений победители Евровидения-2021 повторили образ, использованный ими ещё в 1970-х. Артисты опубликовали в соцсетях фотографии, подтверждающие сходство костюмов, и призвали коллег прекратить эксплуатировать чужой стиль. Måneskin уже не раз обвиняли в плагиате.

Итальянская поп-группа I Cugini di Campagna обвинила коллектив Måneskin в копировании их образа во время выступления на разогреве у Rolling Stones в Лас-Вегасе 6 ноября. Победители минувшего Евровидения вышли на сцену в блестящих костюмах с изображением американского флага. Солист Дамиано Давид был в синей водолазке с белыми звёздами и красных брюках с белым принтом.

Гитарист I Cugini di Campagna Ивано Микетти в беседе с итальянской газетой La Stampa заявил, что в воскресенье не мог толком расслабиться из-за большого потока сообщений от поклонников, рассказывающих о костюмах Måneskin. Микетти подтвердил, что молодые коллеги скопировали образ, использованный его группой в 1970-х. Артист объяснил, что тогда они выбрали такие наряды, дабы показать: их коллектив романтичен, но в их творчестве есть и элементы рока.

В качестве подтверждения обвинений группа I Cugini di Campagna опубликовала в соцсетях фото своего солиста Ника Лучани и снимок Дамиано Давида из Måneskin, чей костюм в действительности напоминает наряд звезды 1970-х. По мнению Микетти, таким образом Måneskin хотели привлечь к себе внимание.

В другой публикации I Cugini di Campagna призвали коллег придумать что-то получше. В качестве примера музыканты выложили собственный кавер на хит Måneskin Zitti E Buoni, с которым те победили на Евровидении.

Группа I Cugini di Campagna была популярна в 1970-х и начале 1980-х. Среди хитов коллектива такие песни, как Anima Mia и Un'Altra Donna. Артисты перестали выступать в конце 1980-х, а в 1997 году вернулись на сцену в новом составе.

Ранее Måneskin неоднократно оказывались в центре скандалов. Во время трансляции финала Евровидения Дамиано Давид склонился над столиком. Увидев этот кадр, многие зрители подумали, что артист употребляет наркотики. Давид отверг обвинения, а позднее прошёл тест на запрещённые вещества. Он показал отрицательный результат.

Måneskin сталкивались и с обвинениями в плагиате. В марте 2021 года, когда группа заняла первое место на Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо с композицией Zitti E Buoni и таким образом прошла отбор на Евровидение, некоторые пользователи соцсетей сочли песню похожей на работу FDT коллектива Anthony Laszlo и потребовали дисквалификации Måneskin.

Претензии к итальянцам возникли и у нидерландской группы The Vendettas. Артисты заявили, что хит Måneskin вдохновлён их песней You Want It, You’ve Got It, записанной в 1994 году.

«Разумеется, во времена нашей группы эти молодые люди ещё даже не родились. Но, как сказали Måneskin, рок-н-ролл вечен, — говорит участник The Vendettas Йорис Лиссенс.

Итальянская группа Nebra утверждала, что в песне Zitti E Buoni звучит такой же гитарный рифф, как и в их композиции 2018 года. Была проведена техническая экспертиза, и Nebra отклонила обвинения.

Пользователи соцсетей предположили, что Måneskin скопировали фрагмент непреднамеренно. Блогеры считают, что никто не осмелится представить позаимствованную у другой группы песню на фестивале в Сан-Ремо, который смотрят 10 млн итальянцев.

Группа Måneskin была основана в 2016 году. Артисты начинали как уличные музыканты, а в 2017 году смогли заявить о себе благодаря выступлению на итальянском X Factor. Наибольшее влияние на карьеру коллектива оказала победа на песенном конкурсе «Евровидение». Måneskin нашли поклонников во многих странах, а их песни попали в крупнейшие чарты. Как в беседе с RT отметил управляющий партнёр конгломерата ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, Måneskin оказались среди немногих артистов, ставших музыкальным явлением после Евровидения.

«Они попали в хит-парады США, а туда вообще трудно выбраться артистам не из США и Великобритании. Они очень популярны в Англии, Франции и Германии, но самое интересное, что не с той песней, с которой они выиграли Евровидение, а с кавером и с композицией на английском языке. На мой взгляд, это последний пример, когда победа на Евровидении привела к тому, что об этой группе говорят как о музыкальном явлении. Будем честны: такие штуки случаются редко. Думаю, Måneskin окажется в очень небольшом числе артистов, которые так или иначе открылись широкой публике в результате Евровидения», — утверждает Коннов.

Ожидается, что в марте 2022 года Måneskin дадут концерт в Москве.