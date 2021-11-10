Охраняя закон: тест RT о российской полиции

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник российских полицейских. В истории ведомства были разные периоды. В советское время оно было переименовано в милицию, превратившись в огромную структуру, которая занималась охраной правопорядка и борьбой с преступлениями. После распада СССР начались реформы МВД, вернувшие ей прежнее название. Что вы знаете об этих этапах? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

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