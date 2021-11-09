Прекрасен наш союз: тест RT о Царскосельском лицее

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RT
Одним из лучших учебных заведений Российской империи считался Императорский Царскосельский лицей. Он создавался, чтобы открыть своим выпускникам дорогу в высшие слои общества Российской империи. Учащихся готовили в основном к государственной службе, хотя среди них были и те, кто делал военную или придворную карьеру. Что вы знаете о Царскосельском лицее? Проверьте себя с тестом RT.
Прекрасен наш союз: тест RT о Царскосельском лицее
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