Прекрасен наш союз: тест RT о Царскосельском лицее

Одним из лучших учебных заведений Российской империи считался Императорский Царскосельский лицей. Он создавался, чтобы открыть своим выпускникам дорогу в высшие слои общества Российской империи. Учащихся готовили в основном к государственной службе, хотя среди них были и те, кто делал военную или придворную карьеру. Что вы знаете о Царскосельском лицее? Проверьте себя с тестом RT.

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