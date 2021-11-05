Тактика и стратегия: тест RT ко Дню военной разведки России
5 ноября отмечается День военного разведчика России. Праздник посвящён резидентам агентурной разведки, бойцам спецназа, специалистам радиоэлектронной и спутниковой разведки — всем, кто служит российской армии на невидимом фронте. Что вы знаете о представителях этой военной профессии? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
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