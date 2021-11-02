Сквозь Альпы: тест RT о заграничных походах Суворова

В 1799 году под руководством Александра Суворова русские войска вели боевые действия вдалеке от собственных границ, находясь в Европе. Несмотря на то что не все цели этих заграничных походов были достигнуты, они до сих пор считаются примером военного героизма и успешного командования армией. Одним из самых знаменитых эпизодов этой операции стал переход солдат под началом Суворова через Альпы. Что вы помните о тех событиях? Проверьте себя с тестом RT.

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