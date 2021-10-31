Далёко, на озере Чад: тест RT о путевых заметках русских литераторов

Многие русские литераторы любили путешествия: по стране, Европе, разнообразным экзотическим и удалённым местам. Встречи с людьми, происшествия, наблюдения за природой, местные обычаи и многое другое нашло отражение в путевых заметках и дневниках. Сможете ли вы угадать место или писателя по цитате? Пройдите тест RT.

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