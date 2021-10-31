Новый «Ковбой Бибоп» и экранизация спектакля «Квартета И»: десять сериалов ноября

В ноябре в виде многосерийных лент выходят истории Декстера Моргана и Соколиного Глаза. Также среди премьер месяца — драмеди «Психиатр по соседству» c Полом Раддом, трагикомедия «Везёт» с Евгением Цыгановым, первый сериал от «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет» и игровая экранизация аниме «Ковбой Бибоп». Об этих и других новинках месяца — в материале RT.

«Везёт». С 4 ноября на IVI



В трагикомедии Владимира Щеголькова («С днём рождения, Лола!», «Одна любовь на миллион», «Виола Тараканова») Евгений Цыганов играет бывшего гонщика Ивана Потапова. Его герой бросил спорт из-за травмы, лишился семьи и начал работать «трезвым водителем».

Каждый вечер Иван подвозит людей до дома, узнаёт их истории и проблемы. Некоторые встречи становятся судьбоносными.

В сериале снялись Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Зоя Бербер, Кирилл Кяро и Владимир Меньшов, для которого эта роль стала последней.

В память об актёре IVI размещают сериал бесплатно. «Все желающие смогут посмотреть его в свободном доступе и насладиться блистательной игрой Владимира Валентиновича Меньшова», — сказал директор IVI Originals Вадим Соколовский.

«Собор». С 4 ноября на Okko

Окко и Первый канал представляют совместный проект, срежиссированный Сергеем Гинзбургом («Отчим», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Любовь-морковь 3»).

Действие сериала «Собор» происходит в России XVIII века, в эпоху реформ Петра I. В центре сюжета исторической драмы — крепостной Иван Старшов, который в попытке связать жизнь с любимой девушкой, дочерью барина, отрекается от веры, сбегает из дома и пытается изменить свою жизнь.

Центральные роли в проекте исполнили Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев и Юлия Снигирь.

«Чиновница». С 5 ноября на KION

Главные роли в этом сериале исполнили Виктория Толстоганова и Максим Виторган. Режиссёром ленты выступила Оксана Карас, известная по проектам «Хороший мальчик», «Выше неба» и «Доктор Лиза».

«Чиновница» — мелодрама о сотруднице регионального минздрава Арине Алфёровой, которая не задумывается о последствиях коррупции, пока сама не становится жертвой равнодушия и взяточничества. Когда мать Алфёровой умирает от поддельных лекарств, героиня решает положить конец махинациям и разоблачить преступную схему коллег.

По словам Оксаны Карас, создатели сериала покажут, что сделало Арину заложницей материальных ценностей, а затем продемонстрируют превращение героини «во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки».

«Декстер: новая кровь» (Dexter: New Blood). С 7 ноября на Showtime, c 8 ноября на «Амедиатеке»

Новый мини-сериал с Майклом Си Холлом в главной роли стал продолжением «Декстера», который выходил на экраны с 2006 по 2013 год. Действие происходит спустя десять лет после того, как в последнем эпизоде восьмого сезона герой инсценировал свою смерть.

Теперь Декстер Морган, криминалист и серийный убийца, живёт на севере штата Нью-Йорк и пытается забыть прошлое. Однако вскоре в городе происходит череда преступлений, которые герой вновь начинает расследовать.

В проекте снялись Алано Миллер, Дэвид Магидофф и Джулия Джонс. Режиссёром выступил Маркос Сига, задействованный в съёмках оригинального сериала. Из старой команды к работе над «Новой кровью» подключились Клайд Филлипс, Джон Голдвин, Сара Коллетон и Скотт Рейнольдс.

«В Бореньке чего-то нет». С 11 ноября на START

Первый сериал «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет» — экранизация популярного спектакля о муках творчества и работе в кино.

Актёры, среди которых Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов, играют кинематографистов, празднующих завершение съёмочного процесса. В неформальной атмосфере герои сериала разговаривают, разбираются в своих чувствах и выплёскивают накопившиеся эмоции. Герой Виторгана, режиссёр, размышляет о том, смог ли он наконец-то сделать настоящее кино.

Хотя сюжет разворачивается вокруг съёмок фильма, кинематограф здесь — скорее декорация для человеческих историй и переживаний.

«Наш сериал про осознание себя, про принятие себя, про смирение, про то, что за всё в жизни приходится платить, даже когда ты этого не предполагаешь», — объясняет Виторган.

«Психиатр по соседству» (The Shrink Next Door). С 12 ноября на Apple TV+

В драмеди Джесси Перетца и Майкла Шоуолтера «Психиатр по соседству» рассказывается об отношениях пациента и его врача. Когда Марти попадает к психиатру, тот радикально меняет, а вскоре и полностью захватывает жизнь героя. Марти потребуется немало времени, чтобы вновь взять ситуацию под контроль.

Главные роли в сериале исполнили Пол Радд и Уилл Феррелл. Кроме того, в проекте снялись Кэтрин Хан, Кейси Уилсон и Корнелл Вомак. Первый сезон состоит из восьми эпизодов.





«Вне себя». С 18 ноября на PREMIER

Успешный финансист Дмитрий (Евгений Стычкин) обращается к врачу с жалобой на видения. Мужчина страдает от реалистичных «фантомов»: его преследуют образы, в числе которых убитая жена и её умерший любовник. Чтобы избавиться от видений, Дмитрий начинает расследование убийства супруги.

Актриса Елена Лядова, исполнительница одной из центральных ролей, охарактеризовала этот проект как «трагифарс»: история, в основу которой положено убийство, разворачивается динамично и с юмором.

В сериале также снялись Евгений Цыганов, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина и Елена Морозова. Производством занималась кинокомпания 1-2-3 Production, шоураннером и режиссёром пилотной серии выступил Александр Дулерайн, остальной сезон поставил Клим Козинский.

«Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop). С 19 ноября на Netflix

Действие научно-фантастического сериала о космических охотниках за головами происходит в 2071 году.

Объединившись на корабле «Бибоп», Спайк, Джет и Фэй с собакой ищут преступников, за поимку которых назначена награда. Герои бороздят межпланетное пространство и пытаются убежать от прошлого.

Красочный проект Netflix стал адаптацией одноимённого аниме-сериала. Центральные роли в игровой ленте исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда. Над постановкой работали Алекс Гарсиа Лопес («Отбросы», «Ведьмак») и Майкл Кэтлман («Как избежать наказания за убийство», «Дневники вампира»).

«Колесо времени» (The Wheel of Time). С 19 ноября на Amazon Prime Video

В фантастическом боевике, над которым в числе прочих работала создательница «Очень странных дел» Ута Бризвитц, рассказывается о путешествии представительницы могущественной организации «Айз Седай» леди Моррейн. Героиня занимается поисками некоего Ранда, обладателя древней магической силы — согласно преданию, он может спасти человечество.

В сериале снялись Розамунд Пайк, Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс и другие. В первый сезон вошло всего шесть эпизодов.





«Соколиный Глаз» (Hawkeye). С 24 ноября на Disney+

Клинт Френсис Бартон, известный как Соколиный Глаз, собирается отойти от дел и подыскать себе замену. Он начинает тренировать юную Кейт Бишоп: не обладающей суперсилой девушке предстоит научиться спасать мир, используя только смекалку и ловкость.

Роли в ленте исполнили Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью, Вера Фармига и Зан Маккларнон. Режиссёрами выступили постановщики «Великой» Берт и Кэти Эллвуд, а также исполнительный продюсер сериала «Товарищ детектив» Риз Томас.