С запада на восток: тест RT о Транссибирской железнодорожной магистрали

Короткая ссылка
RT
Транссибирская железная дорога проходит через всю страну от Москвы до Владивостока. Когда-то её постройка способствовала заселению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вокруг станций появлялись поселения, превратившиеся со временем в многотысячные города. Сейчас это одна из важнейших транспортных артерий страны. Что вы знаете о её истории? Проверьте себя с тестом RT.
С запада на восток: тест RT о Транссибирской железнодорожной магистрали
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить