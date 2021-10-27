С запада на восток: тест RT о Транссибирской железнодорожной магистрали

Транссибирская железная дорога проходит через всю страну от Москвы до Владивостока. Когда-то её постройка способствовала заселению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вокруг станций появлялись поселения, превратившиеся со временем в многотысячные города. Сейчас это одна из важнейших транспортных артерий страны. Что вы знаете о её истории? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Александр Кряжев