«Найдена живой»: полиция обнаружила Светлану Светличную

Актриса Светлана Светличная найдена живой сотрудниками полиции. Согласно СМИ, в настоящее время артистка участвует в записи телепередачи. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с исчезновением Светличной. Также поисками актрисы занимался поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Советская и российская актриса Светлана Светличная найдена сотрудниками полиции.

«Найдена живой полицейскими», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В разговоре с RT сын артистки Алексей отметил, что о состоянии матери ему ничего не известно, дополнительной информации у него нет.

Как сообщает kp.ru, Светличная находится на территории Киностудии имени Горького, где принимает участие в съёмках ток-шоу для телеканала «Россия».

Исчезновение актрисы

Сообщения об исчезновении 81-летней Светланы Светличной появились в СМИ 25 октября. В частности, стало известно, что накануне в полицию с заявлением о пропаже актрисы обратился её сын.

Согласно данным mk.ru, последний раз родственники видели артистку 19 октября, а 20 октября общались с ней по телефону. В тот же день к Светличной приезжала съёмочная группа, потом у неё был «неприятный разговор» с родственницей (Светличная звонила с неизвестного номера). Позднее выяснилось, что в этот день кто-то вызвал актрисе скорую помощь, однако та отказалась от госпитализации.

22 октября родственники Светличной приехали к ней домой, но артистки в квартире не оказалось. Её личные вещи были на месте. Семья Светличной не исключала, что актриса может находиться у знакомых, а на связь не выходила «из вредности».

По информации mk.ru, 22 октября около 17:00 мск Светличная находилась на Киностудии имени Горького и пребывала в хорошем настроении. Там у артистки закружилась голова, после чего ей вызвали скорую.

Накануне исчезновения Светличная также посещала Гильдию актёров кино России. Директор Гильдии Валерия Гущина в беседе с RT подчеркнула, что водителя попросили проводить Светличную до двери, поскольку актриса выглядела уставшей, что он и сделал.

«Уезжала в хорошем состоянии, всё нормально было, некоторая такая рассредоточенность была, но она уехала такая уверенная, что мы ей поможем разобраться в жалобах её на родственников», — рассказала Гущина.

По её словам, Светличная жаловалась, что её якобы насильно переселили в новую квартиру, хотя ранее сама дала согласие на переезд.

«Она очень в моменты нервного расстройства вот такая вот бывает», — объяснила директор Гильдии.

Гущина подчеркнула, что родные переселили актрису поближе к себе, чтобы своевременно оказывать ей помощь.

«Думаю, что в этот день она вообще больше никуда не могла пойти по простой причине: повторяю, она от нас уезжала уже использовавшей свою энергию, уже всё, уставшая была очень. Я думаю, что единственное, что она сделала, — приехала домой и наверняка легла просто отдохнуть и спать. Что потом случилось, почему она ушла без своего любимого рюкзачка...» — отметила Гущина.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

globallookpress.com

26 октября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приступил к поискам Светланы Светличной. В мероприятии были задействованы более 40 волонтёров.

«22 октября 2021 года видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно», — говорилось в сообщении на форуме «Лиза Алерт».

Поиски велись в районе Ростокино (Северо-Восточный административный округ Москвы). Предполагалось, что в день исчезновения Светличная была одета в разноцветную шубу и чёрную шляпу. В ориентировке подчёркивалось, что актриса «может быть дезориентирована».

Также ситуацию с исчезновением Светличной взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В СМИ отмечается, что после травмы, полученной во время одной из последних съёмок, у женщины начались проблемы со здоровьем», — подчеркнули в ведомстве.

По словам родственников, уже несколько лет Светлана Светличная страдает деменцией. В разговоре с телеканалом «Звезда» подруга актрисы Елена Перелыгина рассказала, что та не раз «пропадала без вести». По мнению Перелыгиной, это обусловлено возрастом Светличной.

Светлана Светличная снималась в кино более 50 лет. В её фильмографии порядка 40 картин. Широкую известность артистке принесла роль Анны Сергеевны в культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Впоследствии Светличная появлялась в лентах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Богиня: как я полюбила» и прочих.