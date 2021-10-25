«Колоссальные масштабы» и «сексуально-романтический динамизм»: что критики говорят о фильме Marvel «Вечные»

В ноябре в России начнётся показ фантастической ленты «Вечные» — 26-го фильма кинематографической вселенной Marvel. Критики отмечают, что этот проект отличается от остальных картин франшизы: в нём заметен авторский стиль режиссёра Хлои Чжао, ранее удостоенной премии «Оскар» за драму «Земля кочевников». «Вечных» отличает обилие пейзажей и акцент не на экшене, а на человеческих судьбах. Впрочем, по мнению рецензентов, и с таким подходом кинематографистам не удалось избежать присущих жанру клише.

В понедельник, 8 ноября, в российский прокат выходит 26-й фильм кинематографической вселенной Marvel «Вечные». Режиссёром проекта выступила оскароносная постановщица Хлоя Чжао, снявшая такие картины, как «Земля кочевников» и «Наездник». Центральные роли в «Вечных» исполнили Джемма Чан, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие.

В центре сюжета ленты — Вечные, бессмертная инопланетная раса. Они живут на Земле уже 7 тыс. лет. До недавнего времени герои скрывались среди людей, однако после событий, представленных в фильме «Мстители: Финал», им приходится выйти из тени и объединиться против древнейших врагов человечества — девиантов.

Первые кинокритики, которым довелось увидеть картину, прежде всего отмечают её небывалый масштаб. Действие охватывает весь земной шар и всю человеческую цивилизацию. Кроме того, в ленте появляется множество разнообразных персонажей, а зрители только в первые минуты узнают эпическую историю происхождения Вечных. Но, как отмечает автор The Guardian Стив Роуз, даже это — далеко не всё, что формирует масштаб фильма.

«Кинематографическая вселенная Marvel, какой мы её знаем, — всего лишь провинциальная глушь по сравнению с колоссальными масштабами новой части эпопеи, охватившей такие горизонты пространства и времени, что уже сама попытка втиснуть всё это в один фильм может считаться чуть ли не научным прорывом. В «Вечных» грандиозно буквально всё — в этом одновременно и сила, и слабость киноленты», — пишет журналист.

Многие критики сошлись во мнении, что «Вечные» совсем не типичный фильм вселенной. В нём заметен авторский стиль Хлои Чжао, который отличает обилие пейзажей и крайне реалистичная, практически документальная картинка. Так и в новой ленте, по словам автора The Los Angeles Times Джастина Чанга, Мстители лишь вскользь упоминаются, а вместо рассказов о физических свойствах тессеракта и перипетиях асгардской политики на экране появляются «идеально выверенные кадры песчаных пляжей, невообразимых каменных образований и действующих вулканов». Автор Observer Оливер Джонс пишет, что впервые в подобном проекте пейзажи играют такую же важную роль, как боевые сцены.

«Но всё это уже не так важно, когда она (Хлоя Чжао. — RT) берёт крупным планом невероятные лица актёров. Переполненные сильнейшими эмоциями, их лица — это напоминание, что внутри сверкающего и неустанно работающего механизма, по крайней мере на этот раз, бьётся сердце и живёт душа», — считает рецензент.

Схожего мнения придерживаются и другие критики, отмечающие, что важной отличительной чертой «Вечных» стал акцент не на экшене, а на людях со всеми их личными драмами.

Прежде всего для сюжета важна история Серси (Джемма Чан), которая несколько веков состояла в отношениях с Икарисом. Герои расстались, однако позднее, в «Вечных», снова встречаются. К этому моменту у Серси есть другой возлюбленный. Так на экране возникает любовный треугольник.

По словам Оливера Джонса, этот поворот привносит в картину «сексуально-романтический динамизм», что не характерно для проектов Marvel. Другие центральные персонажи тоже получили собственные истории, однако, по мнению Стива Роуза, не все они раскрыты столь же удачно: к примеру, эмоции героини Анджелины Джоли показалось ему неубедительным. Некоторые второстепенные Вечные и вовсе едва успевают заявить о себе, считает Роуз.

© Кадр из фильма «Вечные»

Критики отметили и высокую инклюзивность фильма: четверо Вечных — белые, трое — азиаты, двое — темнокожие и одна — латиноамериканка. Кроме того, на экране появляются гей, персонаж, страдающий глухотой, и андрогинный подросток. Впрочем, по мнению Дэвида Руни, присутствие этих героев в картине обусловлено сюжетом.

Интересно, что в «Вечных» поднимается множество насущных философских тем.

«Этот фильм с размахом ставит вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Как понять разницу и разобраться в ней? Почему мы придаём человечеству такую ценность, когда зачастую люди, судя по всему, друг друга ни во что не ставят?», — рассказывает Оливер Джонс.

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter пишет, что боевые сцены, вопреки традициям жанра, здесь стали второстепенными. Журналист подчёркивает: они поставлены хорошо, но несколько механистически. У него сложилось впечатление, что «в эмоциональное взаимодействие Чжао вложилась даже больше, чем в многочисленные батальные сцены, разворачивающиеся на просторах от ацтекской империи до долины реки Амазонки».

Однако в целом визуальная составляющая картины, на его взгляд, на высоте. Зрелищные, но в то же время натуралистичные спецэффекты делают Вечных, несмотря на их сверхчеловеческие возможности, обитателями знакомого зрителям мира.

Сюжет фильма, по мнению Оливера Джонса, выводит на новый уровень тему расплаты детей за ошибки предков, которая раньше поднималась в проектах «Чёрная вдова» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». В данном случае Вечные бросают вызов своему создателю — целестиалу Аришему.

Несмотря на все достоинства картины, Джастин Чанг считает, что её авторам не удалось избежать жанровых клише.

«Казавшееся свежим и воодушевляющим на поверку оказывается чем-то, набившим оскомину», — пишет Чанг. Он объясняет, что сюжет картины сводится к тому, что судьба мира зависит от командной работы, а также от реализации одним персонажем давно подавляемого потенциала.

«Наступает обескураживающее осознание того, что увиденная лента — одна из наиболее интересных, какие когда-нибудь снимет Marvel, но при этом, хотелось бы верить, наименее интересная во всей нынешней и будущей фильмографии Хлои Чжао», — заключает Чанг.

Ещё одним недостатком проекта рецензенты называют сложное повествование и перенасыщенный сюжет. Они отмечают, что кинематографисты вместили в один полнометражный проект чересчур много событий и идей. При этом из-за крайне серьёзного повествования лента не слишком захватывает.

Оливер Джонс называет «Вечных» самым важным фильмом Marvel, напоминающим зрителям о реальных возможностях и задачах кинематографа, выходящих за рамки получения прибыли.

«Вечные» выходят за рамки доминирующего жанра фэнтези и вписываются в свойственную для режиссёра манеру сосредоточения внимания на межчеловеческой близости на фоне масштабного полотна мира природы», — в свою очередь, пишет Дэвид Руни.

Он подчёркивает, что в спокойных сценах фильм кажется более живым по сравнению с другими картинами того же жанра, а акцент на чувствах героев сглаживает несколько хаотичный сюжет.

«Хотя в сюжете «Вечных» не обошлось без некоторых огрех и излишней замысловатости, что тормозит и усложняет повествование, будучи масштабным и упорствующе серьёзным фрагментом миропостроения, сосредоточенным на моральной дилемме, фильм всё же преуспел», — резюмирует автор портала Thrillist Эстер Цукерман.