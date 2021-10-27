«Семейный бюджет» и новый фильм с Нуми Рапас: главные кинопремьеры недели

С 28 октября по 7 ноября в Москве приостанавливается работа кинотеатров, в некоторых регионах их можно будет посещать исключительно по QR-кодам. Тем не менее, некоторые компании всё же выпускают фильмы в прокат именно в этот период. Так, на этой неделе начнётся показ сразу нескольких картин. В их числе — дебютная работа Татьяны Лютаевой об актёрстве, хоррор «Агнец» с Нуми Рапас в главной роли и отечественный триллер «Ледяной демон» с Алексеем Розиным и Ольгой Ломоносовой. Также среди премьер — комедия «Семейный бюджет» от сценариста «Легенды №17» и анимационная лента «Кощей. Начало».

«Ледяной демон»

Этот фильм стал дебютной режиссёрской работой Ивана Капитонова — продюсера сериала «Пищеблок» и одного из сценаристов драмы «Лето». Центральные роли в ленте исполнили Ольга Ломоносова, Алексей Розин и Алина Бабак. Производством занимались создатели хоррора «Русалка. Озеро мёртвых».

Сюжет картины разворачивается вокруг девочки Ксюши, отец которой пропал десять лет назад. Внезапно мужчину находят в горах: он жив, но пребывает в странном сне, напоминающем кому. Семья забирает тело, после чего в доме начинают происходить сверхъестественные вещи.

«Камень, ножницы, бумага»

Благодаря поддержке Николая Расторгуева и нескольких кинематографистов режиссёрский дебют Татьяны Лютаевой («Гардемарины, вперёд!»), изначально задуманный как короткий метр, вырос в полнометражный фильм.

«Камень, ножницы, бумага» — драма о матери и дочери, двух актрисах, проживающих общую одержимость профессией на фоне чувства нереализованности. Это личная история об искусстве, отношениях и прощении, где особенное место занимает фигура наставника.

Главных героинь сыграли сама Лютаева и её дочь, актриса Агния Дитковските, для которой и была написана роль.

«Семейный бюджет»

Семья Фроловых из Краснодара покупает в ипотеку залоговую квартиру. Вскоре у героев начинаются финансовые проблемы, и платить они больше не могут. Кроме того, выясняется, что к квартире прилагался долг, за которым приходят коллекторы. Фроловым приходится искать самые разные, в том числе очень неожиданные способы заработка.

По словам одного из сценаристов картины Николая Куликова («Легенда №17», «Я худею»), для этого проекта кинематографисты старались найти тему, которая беспокоит многих россиян.

«При этом в кино тема финансов в основном трактуется негативно, и это, как нам кажется, мешает финансовой грамотности. Нам хочется это изменить», — говорит сценарист.

Авторы ленты стремились рассказать историю с юмором и показать зрителю любящую семью, которая, попав в тяжёлую ситуацию, будет не ссориться, а дружно решать общую проблему.

«Агнец» (Lamb)

Во вдохновлённом исландским фольклором мистическом хорроре «Агнец» рассказывается о бездетной паре фермеров. Супруги, роли которых исполнили Нуми Рапас и Хильмир Снайр Гвюднасон, находят таинственное существо и начинают воспитывать его как своего ребёнка.

Эта история — переосмысление множества народных мифов. Она привлекла режиссёра Вальдимара Йоханнссона за счёт возможности сочетать реальность с элементами сказки.

«Нас заинтересовали истории, которые по своей природе реалистичны, но имеют один абсурдный или сюрреалистический элемент, который не рассматривается героями как таковой, и поэтому становится таким же реалистичным и жутким, как и всё остальное», — пояснил постановщик.

Чтобы добиться особого мистического настроения в кадре, съёмочная группа сделала упор на визуальный ряд и музыкальное сопровождение. В поисках подходящей для фильма локации режиссёр и художник-постановщик более года путешествовали по Исландии.

Фильм стал лауреатом программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и был номинирован на Оскар в категории «Международный художественный фильм».

«Кощей. Начало»

Действие полнометражной анимационной ленты «Кощей. Начало» разворачивается в той же вселенной, что и сюжет мультсериала «Сказочный патруль». Главный герой — молодой и ловкий воин Кощей. С помощью меча-кладенца ему предстоит одолеть Белого призрака и спасти мир. Также на экране развернётся история любви Кощея и дриады Мэй.

Главных героев озвучили Никита Волков и Ирина Старшенбаум. Интересно, что при работе над проектом сначала были записаны голоса, и только потом художники «оживляли» разработанных персонажей. Это стало нестандартным и непростым вызовом для актёров.

«Создать персонажа одним лишь голосом — задача сложная. Все инструменты, которыми артист пользуется в кадре — мимика, жесты, пластика — ничего этого здесь нет», — объяснил Никита Волков.

Производством ленты занималась студия «Паровоз», ранее выпустившая мультфильмы «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Герои Энвелла» и другие.