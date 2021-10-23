Ворона, лисица, лебедь, рак, щука и другие: тест RT на знание басен Ивана Крылова

Иван Андреевич Крылов уже в 15 лет стал автором оперного либретто «Кофейница», однако произведение осталось без внимания широкой публики. Со временем он решил обратиться к сатирическому жанру и стал издавать журнал «Почта духов». Позднее Крылов начал переводить с французского басни Жана де Лафонтена, постепенно перейдя и на собственные сюжеты. Хорошо ли вы помните знакомые с детства басни? Проверьте себя с тестом RT.

© Wikimedia commons