Ворона, лисица, лебедь, рак, щука и другие: тест RT на знание басен Ивана Крылова

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RT
Иван Андреевич Крылов уже в 15 лет стал автором оперного либретто «Кофейница», однако произведение осталось без внимания широкой публики. Со временем он решил обратиться к сатирическому жанру и стал издавать журнал «Почта духов». Позднее Крылов начал переводить с французского басни Жана де Лафонтена, постепенно перейдя и на собственные сюжеты. Хорошо ли вы помните знакомые с детства басни? Проверьте себя с тестом RT.
Ворона, лисица, лебедь, рак, щука и другие: тест RT на знание басен Ивана Крылова
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