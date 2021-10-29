Самоучитель от Акунина, роман Ахерн и новая Роулинг: главные книги октября

В октябре в России вышел роман Джоан Роулинг для детей «Рождественский поросёнок». Также в продаже появилась книга Бориса Акунина «Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике», призванная помочь начинающим писателям. Корейский исследователь Со Ёсон в своей работе «Мозг и разум в эпоху виртуальной реальности» рассуждает о функционировании мозга, появлении сознания и значении духа, а Розали Гилберт на страницах «Интимного Средневековья» развенчивает мифы о сексуальной жизни прошлого. Об этих и других новых книгах — в материале RT.

Борис Акунин, «Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике» («Альпина Паблишер»)

В октябре Борис Акунин — лауреат премий «Антибукер» и ТЭФИ, автор серии произведений о приключениях Эраста Фандорина и многих других работ — представил самоучитель по беллетристике. В книге, включающей десять уроков, писатель рассказывает о трудностях и об особенностях профессии и учит работе над разными аспектами литературных произведений. В рамках каждого урока читателям предлагается выполнение творческих заданий, объединённых общей темой: упражнения затрагивают истории русских, в разные века живших в Англии.

«Учиться мы будем сурово — как учили плавать деревенских мальчишек. Я вас отведу на речку, коротко покажу, как двигать руками и ногами, а потом сразу спихну с обрыва. Кто не потонет, тот выплывет», — обещает Акунин.

По мнению автора, эта книга способна помочь определиться с будущей деятельностью читателям, которые только думают начать писать.

© Альпина Паблишер

«Время вышло. Современная русская антиутопия» («Альпина Паблишер»)

В этот прозаический сборник вошли 13 рассказов-антиутопий современных российских писателей. В представленных новеллах показаны альтернативные миры, где разворачиваются самые разные сюжеты. Некоторые приближены к реальности, другие более условны. Через них авторы рассуждают об окружающем мире и будущем человечества — как о ближайшем, так и отдалённом.

Над книгой работали Алексей Сальников, Денис Драгунский, Дмитрий Захаров, Андрей Рубанов, Александр Пелевин, Ксения Букша, Сергей Шаргунов, Алиса Ганиева, Эдуард Веркин, Александр Снегирёв, Герман Садулаев, Вадим Панов и Александр Иличевский.

— Кто там?

— Господин Шляпман? — раздался из-за двери приглушённый голос.

— Да.

— Доброе утро. Это доставка пиццы. — После этих слов снаружи послышались тихие и сдавленные смешки.

— Но я не заказывал пиццу, — недоверчиво ответил господин Шляпман.

— Хм. А у нас тут написано, что заказывали. Вот. Шляпман Венедикт Эдуардович, улица Испепеляющей Ненависти, дом 2045.

— Да, меня действительно так зовут. Но я не заказывал пиццу.

— Не может быть. Вы уверены? — голос за дверью, казалось, зазвучал расстроенно.

— Точно. Никакой пиццы.

За дверью воцарилось молчание. Кажется, там тихо перешёптывались. Затем голос вновь зазвучал:

— На самом деле вы правы. Тут нет никакой пиццы. Я сантехник. У вас протекают трубы.

— У меня не протекают трубы.

Господин Шляпман начинал сердиться.

— Нет, протекают, — настойчиво возразил голос.

— Не протекают.

— Протекают.

Страшная догадка вдруг озарила господина Шляпмана: за ним пришли. Он знал, что однажды это случится.

© Альпина Паблишер

Сесилия Ахерн, «Веснушка» («Азбука-Аттикус»)

Героиня нового романа Сесилии Ахерн — 24-летняя Аллегра Берд по прозвищу Веснушка. Она живёт и работает в пригороде Дублина, где чувствует себя не на своём месте. Девушка надеется найти близких по духу людей и мать-испанку, которую никогда не видела, а также обрести своё место в жизни.

Зарубежные критики называют «Веснушку» обнадёживающей, пронзительной и очень красивой. Ирландский писатель Джон Бойн считает, что благодаря этому «остроумному и провокационному» роману Ахерн заслужила звание одного из лучших авторов республики.

Среди наиболее известных работ Сесилии Ахерн — романы «Не верю. Не надеюсь. Люблю», «P. S. Я люблю тебя!» и «С любовью, Рози». Последние два были экранизированы.

— Согласно исследованиям, — говорит он, — люди, с которыми ты регулярно взаимодействуешь, определяют почти 95% твоего успеха или неудачи в жизни. Они определяют темы обсуждения. Они влияют на твоё настроение и поведение. Со временем ты начинаешь думать как они и вести себя как они. Я хожу на бизнес-курсы и недавно прочитал об этом, как раз перед тем, как увидел тебя, и... понимаешь, просто вырвалось. — Ты сказал, что меня окружают неудачники, — говорю я. — Что пять человек, с которыми я провожу больше всего времени, наверняка ничтожества, раз я тоже получилась таким ничтожеством. Ты назвал Пэдди неудачником. Моего коллегу. Когда порвал штраф и бросил мне в лицо, ты не собирался вдохновлять меня. Умён, нечего сказать. Хитрая старая лисица. Я перевожу взгляд на рыбака возле воды. — За это я и прошу прощения. — Хватит извиняться, — говорю я. — Это я уже слышала. Мне нужно разобраться в этом. — В чём разобраться? — Кто мои пять человек.

© Азбука-Аттикус

Дж.К. Роулинг, «Рождественский поросёнок» («Азбука-Аттикус»)

В новом романе Джоан Роулинг рассказывается о мальчике по имени Джек. Накануне Рождества он теряет свою любимую игрушку — свинью. Тогда герою дарят нового поросёнка. Тот неожиданно оживает и придумывает, как найти пропавшего друга Джека. Игрушка и мальчик вместе отправляются в волшебную страну.

Книга «Рождественский поросёнок» рассчитана на детей старше восьми лет. Это первый роман Роулинг для юных читателей со времён серии о Гарри Поттере, публиковавшейся в 1990—2000-х. За редким исключением (в 2020 году писательница выпустила повесть для детей «Икабог») в последние годы Роулинг работает над книгами для взрослых. Среди её последних произведений — роман о детективе Корморане Страйке «Дурная кровь».

© Азбука-Аттикус

Элина Бакман, «Когда умирает король» (МИФ)

«Когда умирает король» — дебютная работа финской писательницы Элины Бакман. Тем не менее эта книга уже стала бестселлером на родине автора, а права на её публикацию были проданы в 15 странах. На работу над романом Бакман вдохновила поездка в маленький город Хартола на юге Финляндии.

В центре сюжета — бывшая журналистка Саана. Она уезжает в гости к родственнице в Хартолу и там решает заняться расследованием смерти девушки, погибшей 30 лет назад. Вскоре неподалёку происходит несколько убийств. Неизвестный объявляет поселение королевством и начинает убивать влиятельных людей — «королей». На теле каждой жертвы обнаруживают выжженные отметины в форме корон. Происшествие 30-летней давности оказывается связанным с новыми преступлениями. Раскрыть их предстоит Саане и местному следователю Яну.

«Годы в убойном отделе ЦКП научили Хейди многим вещам. И первая из принципиально важных — всё не то, чем кажется. Почему многолетняя борьба с наркотиками так беспощадно буксует? Что скрывается за упомянутыми в отчёте тремя сорванными засадами? Хейди мысленно кривится от банальности и грубости предположения, и всё-таки налицо явный слив информации. Либо агент раскрыл себя картелю, либо в полиции завёлся «крот». Когда речь идёт о наркотиках, ни один из вариантов нельзя отметать. Хейди ни за что не пошла бы работать в отдел по борьбе с наркотиками. Мир веществ напоминал ей вонючее, склизкое, разнородное месиво. Границы размыты, рамки условны, от следователя требуются совершенно иные качества, которых у работников убойного отдела зачастую нет и в зачатке. Барыги, бегунки, точки, подгоны. Во всём этом столько нюансов и посредников, что не всегда понятно, кто чистый, а кто нет».

© МИФ

Розали Гилберт, «Интимное Средневековье» (МИФ)

В книге историка Розали Гилберт освещаются разнообразные аспекты интимной жизни в Средневековье. Автор утверждает, что представления об этом вопросе, сложившиеся прежде всего благодаря работам учёных Викторианской эпохи, во многом не соответствуют истине.

Читатели узнают, выполняли ли средневековые женщины все желания мужа, могли ли выбирать сексуальных партнёров, что делали, чтобы забеременеть, как следили за внешностью и многое другое. Кроме того, в книге представлены рецепты средневековых медицинских советов, а также разнообразные рецепты снадобий. Впрочем, автор не рекомендует проверять их действие на себе.

«Как уже упоминалось раньше, женщина, которую выдали замуж против воли и которая желала избежать исполнения супружеского долга, могла дать обет целомудрия. Не скажу, что такое случалось часто, но случалось. Женщине достаточно было заявить о внезапно охватившей её жгучей набожности. Аллилуйя, вы меня убедили, такое целомудрие мне подходит! У него, кстати, было фантастическое преимущество: женщина могла не исполнять супружеский долг, но притом продолжать вести мирскую и часто роскошную жизнь. Появляться при дворе, путешествовать в экзотические страны под видом паломницы, красиво одеваться, носить дорогие украшения и отлично питаться. Ни от чего из этого отказываться не требовалось. Только от секса. Какая жалость».

© МИФ

Со Ёсон, «Мозг и разум в эпоху виртуальной реальности» (АСТ)

Доктор наук из Южной Кореи Со Ёсон в своей новой работе поднимает множество вопросов, связанных с функционированием мозга и его взаимоотношениями с разумом. Автор описывает теории, концепции и исследования ряда учёных, объясняет, как появляется сознание, что такое нематериальный дух и что он даёт человеку.

В числе прочего Со Ёсон рассматривает фильм «Матрица» с точки зрения работы мозга. Автор утверждает, что в ленте представлена проблема, с которой люди столкнутся в будущем, когда их головной мозг перестанет легко отличать реальность от иллюзии, созданной с помощью новейших технологий.

Учёный подчёркивает, что, несмотря на множество уже существующих работ, исследуемая им сфера нуждается в новом анализе, который объединил бы в себе как философские подходы к рассмотрению человеческой сущности, так и научные факты.

«Мы также знаем занимательные истории, связанные с мозгом Эйнштейна. Обнаружилось, что головной мозг гениального учёного и лауреата Нобелевской премии по физике не имеет существенных анатомических отличий от мозга простых людей. Если всё же говорить о некоторых отличиях, то, во-первых, нейроны в определённой области мозга Эйнштейна действительно развивались сильнее, чем у большинства людей (однако в рамках эксперимента последний, кто был выбран как обладатель обычного мозга, был на пятнадцать лет моложе гения). Во-вторых, плотность мозга Эйнштейна была относительно высокой (но это может быть связано с истончением коры головного мозга с возрастом). Кроме того, были изучены корреляции между IQ и размером мозга, но полученные результаты не являются пропорциональными. Даже объём головного мозга лауреата Нобелевской премии, французского писателя Анатоля Франса (A. France), составлял только две трети объёма головного мозга среднестатистического человека».

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Алла Горбунова, «Лето» (АСТ)

«Лето» объединяет под своей обложкой воспоминания, описания природы и дачного быта, эссе, записи сновидений, философские размышления и другие результаты полёта авторской мысли. Алла Горбунова называет свою работу «буддистской книгой» — стихийным произведением, не имеющим конкретного сюжета. Цель «Лета» — не последовательный рассказ, а выражение наблюдений и опыта автора.

Книга была написана в период с 1 мая по 25 октября 2020 года. В ней Горбунова рассказывает о жизни на даче, наблюдениях за детьми, начале пандемии коронавирусной инфекции, эзотерике, медитации и многом другом.

Алла Горбунова известна прежде всего как поэтесса. Её стихи переведены на ряд иностранных языков. Творчество литератора отмечено рядом престижных наград.

«Пошла в сарай, к старинному зеркалу с резьбой. Зеркало в какой-то момент как будто потекло, я даже прикоснулась к нему проверить, твёрдое ли оно или в него можно войти, как в зеркала во сне. Показала себя зеркалу, поговорила с ним глазами. Оно меня помнит. С. говорил, что зеркала помнят всех, кто в них когда-то отразился. Оно меня помнит девочкой, юной девушкой. Это зеркало знает меня лучше других. Оно всегда как будто показывает не мой внешний облик, а внутреннюю суть. И я в нём не старею. Мне так кажется. Это старое зеркало, конца XIX века, оно умеет и может то, что другие, современные зеркала не могут. Во сне зеркала бывают открытые и закрытые. В открытые ты можешь пройти и куда-нибудь попадёшь с той стороны зеркала, они как двери. А в закрытые войти нельзя, они глухие, там просто темнота и ничего нет».