Выбравшие изгнание: тест RT о невозвращенцах

Приход большевиков к власти привёл к тому, что многие противники нового режима предпочли эмигрировать. Так же поступили некоторые деятели науки и культуры, чья карьера оказалась под угрозой. В советские годы одним из способов уехать из СССР стал отказ от возвращения из командировок. Таких людей называли невозвращенцами, и среди них были известные артисты, спортсмены, политики и учёные. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.

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© Tara Moore