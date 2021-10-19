Выбравшие изгнание: тест RT о невозвращенцах

Короткая ссылка
RT
Приход большевиков к власти привёл к тому, что многие противники нового режима предпочли эмигрировать. Так же поступили некоторые деятели науки и культуры, чья карьера оказалась под угрозой. В советские годы одним из способов уехать из СССР стал отказ от возвращения из командировок. Таких людей называли невозвращенцами, и среди них были известные артисты, спортсмены, политики и учёные. Что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.
Выбравшие изгнание: тест RT о невозвращенцах
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить