Богатство урожая: тест RT об истории сельского хозяйства в России

На протяжении многих веков сельское хозяйство занимает важное место в глобальной экономике. За время своего существования эта сфера претерпела ряд изменений, которые серьёзно влияли на доступность тех или иных продуктов для населения планеты. В России отрасль очень развита и имеет долгую историю. Что вы знаете о ней? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Кирилл Брага