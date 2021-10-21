«Жизнь — это секунда»: Ирина Розанова о работе в пандемию, съёмках в тюрьмах и новых ролях

В октябре в сети состоялась премьера многосерийного триллера «Самка богомола». Главную роль — серийной убийцы Жанны, которая помогает следствию в поисках своего подражателя, — в нём исполнила Ирина Розанова. Кроме того, в скором времени выйдет другая лента с участием актрисы — «Отец Сергий». В интервью RT Розанова рассказала об этих проектах, а также поделилась мыслями о профессии и об отношении к жизни.

— «Самка богомола» видеосервиса START — адаптация известного французского сериала. Вы рассказывали, что смотрели оригинал. Это как-то повлияло на вашу работу и образ Жанны Дроновой? Или вы ни на что не ориентировались, выстраивали его «с нуля»?

— Я смотрела французский сериал, но давно. Конечно, это стильный, красивый проект. Но в нашем сериале будет больше сюжетных линий и в целом он будет более эмоциональным.

Когда-то я посмотрела «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом, и он оказался для меня сильнее всего, что бы я ни смотрела потом. Знаете, как бывает — сильное первое впечатление! Хотелось больше ориентироваться на такого Ганнибала Лектера.

— Ваша героиня — опасная преступница, осуждённая за жестокие убийства. При этом перед зрителем она предстает здравомыслящей, умной, даже вызывающей сочувствие женщиной. Как вы понимаете свою героиню?

— Всё, что касается человеческой линии, материнства, потери ребёнка как такового, тут мы можем долго рассуждать о взаимоотношениях.

Что касается расчленения и всех ужасов, что Жанна совершала, то совершала она их сознательно и очень «профессионально», даже с какой-то долей подробностей, садизма... Если бы она сама не призналась, её могли бы долго не найти. Умная женщина, которая умеет манипулировать людьми, просчитывать, как шахматистка, на много ходов вперёд.

Она предлагает помощь с расследованием дела подражателя. В первой серии есть сцена с Сашей Марьиным, который играет опытного следователя: «Если ты не смог прижать меня, почему ты думаешь, что справишься с моим подражателем?» И ставит условие, что расследование должен вести её сын, с которым они не виделись 20 лет.

Что касается расчленительства... Конечно, это не подвластно пониманию здравомыслящего человека. Это изломанная психика, помешательство, болезнь.

Я очень люблю сценаристку Аню Козлову, она всегда интересно и неповерхностно пишет. У неё была работа — сериал «Садовое кольцо», очень люблю свою роль в нём. Аня — сценаристка и «Самки богомола».

В «Самке» есть эпизод, когда сын вспоминает прошлое. Жанна отвечает: «Не надо говорить мне об этом! Во мне возникают такие чувства, что я не могу с собою совладать». Моя героиня говорит, что в ней просыпается зверь, который не видит ничего: ни жизни, ни сына. Как к этому относиться? Что с людьми происходит? Я бы хотела спросить у зрителей.

— Могла ли судьба Жанны Дроновой сложиться иначе?

— Я не всё могу говорить, сериал только начался. Я знаю, что будет дальше, и знаю причину её слома. Это будет ещё сильнее.

Кадр из сериала «Самка богомола»

© START

— В 1990-е годы вы снялись в драме «На тебя уповаю», где вам досталась роль жестокой воспитательницы детского дома. Помог ли вам опыт прошлого в создании персонажа, склонного к насилию?

— Лет-то мне немало, и в моей жизни была не только эта роль.

Когда-то мы с Арменом Борисовичем Джигарханяном снимались в настоящих тюрьмах. Переодевались и гримировались в медпункте, медики нам говорили: «Там, где сидите, трогать можно всё, а когда выйдете из медпункта, трогать ничего не стоит».

Снималась в камере с настоящей парашей — извините, а как ещё сказать? Там играть-то ничего не надо было, всё из жизни.

Выступала в женской зоне. В своё время достаточно снималась и выступала в изоляторах следственных, где живые люди со своими историями, гораздо более страшными, чем в кино и сериалах, — не надо ничего придумывать.

— Скоро в онлайн-кинотеатре KION начнётся показ сериала «Отец Сергий», ещё одного проекта с вашим участием. Как проходили съёмки? Какие у вас остались от них впечатления?

— У меня был всего один съёмочный день в этом проекте. Конечно, за один день было сложно разобраться во всей фантасмагории, которую ребята придумали. Но сериал был отмечен наградой на фестивале телесериалов «Пилот», который Валера Тодоровский проводит в Иванове.

Недавно вышел тизер, я его посмотрела и говорю режиссёру: «Кирилл, это что-то очень интересное и что-то очень классное». По-моему, любопытную вещь ребята сделали.

— Вы играете матушку, работницу церкви, которая существует в мире, наполненном нечистью и злом. Как думаете, что помогает вашей героине сохранять веру?

— В этой картине чётко определено, что чёрное — это чёрное, белое — это белое.

— А в вашей жизни происходили события, которые вы могли бы охарактеризовать как чудо?

— Жизнь — уже чудо. Каждый день — чудо, потому что не знаешь, что будет дальше.

— В 2021 году вышло как минимум пять проектов с вашим участием. Как вы справляетесь с таким графиком? Успеваете отдыхать?

— У меня в этом году юбилей, мне 60 лет исполнилось. Это чудо, что в моём возрасте я ещё востребованная актриса, ко мне приходят интересные роли. И что прежде всего зрителю я нужна. Я люблю безумно свою профессию, которую подарили мне родители-актёры. Она приносит мне удовольствие и кайф.

— Не изменилось ли ваше отношение к работе после пандемии?

— Не изменились ни отношение к работе, ни отношение к жизни. Просто пандемия — большая страшная напоминалка о том, что жизнь — это секунда. Стараюсь находить радость во всём.

Сейчас я снимаюсь в Крыму в комедии «Детокс». Три мамы — Лариса Гузеева, Юля Сулес и я. И три дочки: Марина Петренко, Алина Алексеева и Аня Зайкова. Комедия положений. Дочери приехали отдыхать, а мамы — вслед за ними. И я здесь получаю такое удовольствие от моря, от жизни!..

Кадр из сериала «Отец Сергий»

© KION

— Как вы выбираете, каким съёмкам сказать да?

— Всегда по-разному. Если есть небольшая роль, но я понимаю, что хорошая команда, — соглашаюсь. Я играю разные роли, случаются и эпизоды, они бывают очень интересными. Конечно, смотрю на материал, на команду...

Есть запланированные съёмки, надеюсь, они состоятся. Кто знает, что будет. Мы действительно сейчас находимся в таком положении, что каждый может свалиться и выпасть из процесса, никуда не денешься. Хочется пожелать только здоровья и здоровья.

— За свою карьеру вы успели сыграть множество ролей. Остались ли у вас какие-то нереализованные желания?

— У меня никогда не было таких желаний. Наверное, потому что я выросла в театре, за кулисами. Видела с детства большое количество разных судеб.

Ко мне пришёл возраст, который для меня странно порой звучит. Сижу, думаю: «Это же так много, это же 6 и 0 — 60!» В детстве я эту цифру не представляла. Казалось, 60 — это что-то солидное. А есть люди, которые и в 50, и в 40 себя так чувствуют.

Я хочу, чтобы ко мне работа приходила с хорошими режиссёрами, командой. А кого-то конкретного сыграть? У меня и так достаточно интересный репертуар, не жалуюсь.

Всегда интересно работать с молодыми режиссёрами, у нас сейчас их много. Жизнь — это всегда новая кровь, новое движение. Попить кровь у молодых — очень полезно (смеётся).