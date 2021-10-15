Дипломатия по крови: тест RT о династических браках Рюриковичей и Романовых

Браки между представителями различных династий считались одним из видов дипломатии для монархических государств. Многие династии в истории Европы были связаны родственными узами. Древнерусские князья, русские цари и императоры не были исключением из этого правила. Дочь Ярослава Мудрого была замужем за французским королём Генрихом I. Последний император Николай II был кузеном германского и британского монархов. Что можно вспомнить об этой кровной дипломатии? Проверьте себя с тестом RT.

Л. Туксен, «Свадьба цесаревича Николая», 1895

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