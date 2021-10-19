Бенедикт Камбербэтч в роли безумного художника и новый «Хэллоуин»: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходит биографическая драма Уилла Шарпа об английском художнике Луисе Уэйне. Главные роли в ленте исполнили Бенедикт Камбербэтч и Клер Фой. Также на экранах можно будет увидеть боевик Джо Карнахана с Джерардом Батлером, новый фильм франшизы «Хэллоуин» и режиссёрский дебют актёра Даниэля Брюля. Среди премьер российского производства — «Учёности плоды» Игоря Угольникова и первый фильм Любови Мульменко «Дунай».

«Хэллоуин убивает» (Halloween Kills)

Триллер Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин убивает» — это очередной виток истории, начатой ещё в 1978 году Джоном Карпентером, и непосредственное продолжение слэшера 2018 года «Хэллоуин» авторства Грина. Новая лента стала 12-й частью франшизы и выстроилась вокруг очередной схватки Лори Строуд и маньяка Майкла Майерса. Последний спасся из горящего подвала и вернулся, чтобы отомстить героине.

В картинах Грина опущены сюжетные повороты, предложенные в сиквелах других режиссёров (например, смерть Лори). Известно, что режиссёр работает над ещё одной частью франшизы: в 2022 году выйдет триллер «Хэллоуин заканчивается».

Во всех «Хэллоуинах» Грина роль Лори исполняет Джейми Ли Кёртис, снявшаяся в оригинальном фильме Джона Карпентера. В ленте 2021 года также задействованы Джуди Грир, Энди Мэтичак и Энтони Майкл Холл.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» (The Electrical Life of Louis Wain)

Биографическая драма Уилла Шарпа («Чёрный пруд») с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли основана на реальной истории английского иллюстратора Луиса Уильяма Уэйна, который прославился изображениями антропоморфных кошек.

В фильме судьба художника показана от начала карьеры, когда он рисует животных, чтобы прокормить сестёр, до нарастающей известности. Вместе со славой к Уэйну приходит безумие, порой сопутствующее гениальности. Герой всё больше погружается в выдуманный им мир.

Супругу художника Эмили Ричардсон сыграла Клер Фой, известная по сериалу «Корона». В фильме также снялись Джэми Деметриу («Круэлла»), Андреа Райзборо («Обливион»), Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») и Ник Кейв («20 000 дней на Земле»).

«Учёности плоды»

Действие исторической картины Игоря Угольникова разворачивается во времена Великой Отечественной войны. В центре сюжета — музей А. С. Пушкина в селе Михайловское, куда для обучения солдат вермахта приезжает немецкая преподавательница литературы Мария Шиллер (Настасья Кербенген). У неё завязываются отношения с местным «левшой» Сергеем Трофимовым (Сергей Безруков). Когда из Германии поступает приказ вывезти из Михайловского все памятники и наследие Пушкина, герои вынуждены сделать выбор, исходя из собственных убеждений.

По словам режиссёра, он хотел показать, что Пушкин остаётся для русского народа символом языка, культуры и принадлежности к своей стране. «За Пушкина сражаются и погибают. В нём, в его стихах находят поддержку, опору, силы для творчества, жизнеутверждающую энергию русского духа», — подчёркивает постановщик.

Сам Угольников снялся в роли сотрудника музея Антипова. В фильме также играет Фёдор Бондарчук.

«Хороший, плохой, коп» (Copshop)

В фильме Джо Карнахана с Джерардом Батлером в главной роли рассказывается об аферисте и профессиональном киллере, которые вступают в конфликт и случайно втягивают в свои дела молодую сотрудницу полиции, недавно заступившую на службу.

Фильм, получивший на Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» в 81% на основе 102 отзывов, хвалят за чёрный юмор и отсылки к классическим криминальным боевикам 1970-х. Картина должна понравиться зрителям, которые не боятся сцен насилия и любят неожиданные сюжетные повороты.

«Дунай»

«Дунай» — дебютная режиссёрская работа сценариста Любови Мульменко («Верность», «Красные браслеты»). Премьера картины, являющей собой размеренное рассуждение о любви и свободе, состоялась на фестивале «Кинотавр».

В центре сюжета — девушка Надя, решившая отдохнуть от Москвы в Белграде. Там героиня знакомится с обаятельным местным жителем Нешей, который открывает для неё прелести беззаботного существования.

Поддавшись влюблённости и очарованию полубродячего образа жизни, Надя пропускает обратный рейс и принимает решение остаться в Белграде, но вскоре начинает сомневаться в целесообразности стремления к абсолютной свободе.

Главные роли в фильме исполнили актриса Надежда Лумпова, знакомая зрителям по сериалу «Вы все меня бесите», и Ненад Васич, ранее не снимавшийся в кино друг Мульменко.

«Маленькая мама» (Petite maman)

Новый фильм Селин Сьяммы представляет собой камерную магическую драму о девочке, которая встречает в лесу свою ровесницу, а затем узнаёт в незнакомке маму — только из прошлого. У героини появляется возможность через общение с маленькой мамой разобраться в эмоциях близких людей.

Создатели картины делали упор на наблюдении за отношениями персонажей — интерес к чувствам героев считывается даже в сказочных обстоятельствах их встречи.

«По соседству» (Nebenan)

Актёр Даниэль Брюль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Первый мститель: Противостояние» и «Гонка», тоже пробует себя в качестве режиссёра. Его дебютной картиной стало драмеди о социальном неравенстве «По соседству», где Брюль также сыграл главную роль.

В фильме рассказывается об успешном актёре по имени Даниэль (подобные совпадения заставляют задуматься о доле автобиографичности в картине). Перед отъездом на кинопробы в Лондон герой заходит в бар, где встречается со своим соседом Бруно (Петер Курт). Случайный разговор и откровения собеседника навсегда меняют жизнь и дальнейшие планы Даниэля.

Фильм был представлен на 71-м Берлинском международном кинофестивале. На IMDb его рейтинг составляет 7,2 балла из 10.