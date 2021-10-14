От Нормандии до Камчатки: тест RT о российско-французских отношениях

Россия и Франция расположены весьма далеко друг от друга, но это никогда не мешало двум странам иметь тесные культурные, политические и экономические связи. Сформировались они ещё в средние века и сохранились до сегодняшнего дня, пройдя разные этапы — противостояние на полях сражений, военные союзы, взаимное культурное влияние. Что вы знаете о российско-французских отношениях? Проверьте себя с тестом RT.

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