32 фуэте: тест RT о танцовщиках русского балета

Русский балет, как важная часть отечественной культуры, известен в мире наравне с литературой и классической музыкой. Для одних он связан с успехом дореволюционных Русских сезонов Сергея Дягилева, для других — с советскими труппами и танцовщиками. Этот вид искусства попал даже в политическую историю России — трансляция «Лебединого озера» по телевидению в августе 1991 года стала одним из символов путча ГКЧП. Хорошо ли вы знаете русских звёзд балета? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Евгений Умнов