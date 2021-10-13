32 фуэте: тест RT о танцовщиках русского балета

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RT
Русский балет, как важная часть отечественной культуры, известен в мире наравне с литературой и классической музыкой. Для одних он связан с успехом дореволюционных Русских сезонов Сергея Дягилева, для других — с советскими труппами и танцовщиками. Этот вид искусства попал даже в политическую историю России — трансляция «Лебединого озера» по телевидению в августе 1991 года стала одним из символов путча ГКЧП. Хорошо ли вы знаете русских звёзд балета? Проверьте себя с тестом RT.
32 фуэте: тест RT о танцовщиках русского балета
  • РИА Новости
  • © Евгений Умнов

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