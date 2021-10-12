Изучение Камчатки: тест RT об экспедициях Витуса Беринга

В первой половине XVIII века иностранец на русской службе Витус Беринг совершил экспедиции для исследования северо-востока России. В историю они вошли как камчатские. Несмотря на то что их основной целью был поиск пролива или перешейка между Азией и Америкой, с них началось активное научное изучение Чукотки, Камчатки и Аляски. В истории этих путешествий было всё: героизм участников, их борьба за выживание и трагический конец. Что вы знаете об этой странице истории географических открытий? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Анатолий Ештокин