От рока до оперетты: как начался десятый сезон шоу «Голос»

В пятницу, 8 октября, в эфире Первого канала прошёл первый выпуск десятого сезона шоу «Голос». В составе жюри — Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский и Пелагея. Они же были наставниками первого сезона шоу. Ведущий программы — Дмитрий Нагиев.

Открыло шоу выступление судейской коллегии. Артисты исполнили песню The Beatles —All You Need Is Love. Их номер дополняли вставки с подпевающими наставниками прошлых сезонов — Полиной Гагариной, Василием Вакуленко, Валерием Сюткиным, Ани Лорак и другими.

Первым этапом конкурса традиционно стали слепые прослушивания, в ходе которых члены жюри оценивают выступления, не видя участников шоу. Чтобы конкурсант прошёл на следующий этап, ему необходимо добиться расположения хотя бы одного наставника. Судьи сообщают о своём выборе, нажимая красную кнопку.

В начале свой номер представил Дмитрий Кабунин. Он участвовал в первом сезоне шоу, но не сумел заинтересовать жюри. По словам самого артиста, тогда он был молод, а теперь набрался опыта и готов показать себя во всей красе.

Дмитрий Кабунин представил лирическую версию песни Андрея Губина «Ночь». Никто из наставников вновь не пожелал взять его в свою команду. Они посчитали интерпретацию хита неудачной и скучной, однако отметили, что поёт конкурсант отлично.

Более успешным оказалось выступление Дарьи Копейкиной, представившей на суд жюри еврейскую песню «Хава нагила». Красные кнопки нажали Пелагея и Леонид Агутин. Пелагею удивил юный возраст участницы (17 лет): по её мнению, поёт Дарья Копейкина как опытная артистка. Конкурсантка выбрала в качестве своей наставницы Пелагею.

Певица Юлия Плаксина, ранее участвовавшая в конкурсе «Новая волна», исполнила хит Eye Of The Tiger рок-группы Survivor, написанный для фильма «Рокки 3», и практически сразу вызвала интерес Пелагеи. К концу песни красную кнопку также нажали Дима Билан и Леонид Агутин. Участница присоединилась к команде Пелагеи.

Следующим выступал Вячеслав Явкин. Он рассказал, что занимался футболом, однако был вынужден отказаться от профессиональной карьеры. Зато полученные навыки помогают ему петь. Композиция «Беловежская пуща», ставшая визитной карточкой ВИА «Песняры», позволила артисту обратить на себя внимание всех наставников. Пелагея и Александр Градский обсудили вокальные данные Явкина, а Дима Билан отметил, что конкурсант — «светлый человек» и несёт «добро в массы».

«Это потрясающе, и, мне кажется, на это нужно нажимать сейчас», — подчеркнул Билан.

Сам Вячеслав Явкин решил стать подопечным Леонида Агутина.

Конкурсантка Марина Моисеева рассказала, что поёт с шести лет, музыка — это её жизнь. Чтобы покорить наставников, она выбрала композицию 'What's up?', известную в исполнении рок-группы 4 Non Blondes. Артистка попала в команду Александра Градского.

«Почему повернулся? Потому что сложнейшая вещь с постоянными скачками наверх. Ни одного скачка мимо не было, на мой вкус. Это говорит о том, что вы человек очень работоспособный и, наверное, вы работали не один год где-то в каверах каких-то, оркестрах, ансамблях — и всё ни черта не получалось пробиться куда-то», — предположил Градский. Он добавил, что артистка поёт «практически безошибочно».

Композиция «Нас не догонят» группы «Тату» не подарила Надежде Точилкиной пропуск в следующий этап. Наставники отметили, что конкурсантка выбрала невероятно сложную песню в плане вокала. Пелагея подчеркнула, что у Надежды многое получилось, однако исполнение было недостаточно чистым.

Певец и ведущий Максим Завидия своим исполнением песни Джастина Тимберлейка Say something покорил всех членов судейской коллегии, кроме Леонида Агутина. Конкурсант выбрал своим наставником Диму Билана.

Эстер Кандинова поняла, что хочет стать певицей, ещё в детстве, после того как увидела оперу «Кармен». Вскоре она начала заниматься классической музыкой, а со временем сцена стала для артистки местом для выражения эмоций. На конкурсе она выступила с куплетами Нинон («Карамболина, Карамболетта!») из оперетты «Фиалка Монмартра». Александр Градский практически сразу нажал красную кнопку, больше никто из наставников к нему не присоединился.

Выступление Милены Саркисян, представившей хит Beggin группы Four seasons не произвело впечатления на жюри. По мнению Пелагеи, технически артистка справилась, однако ей не хватило энергии.

Адильхан Макин из Казахстана выбрал композицию Аллы Пугачёвой «Не отрекаются любя». Артисту повезло больше, чем его предшественнице: с ним пожелали продолжить работу Александр Градский и Дима Билан.

«Я после Димаша уже ничему не удивляюсь. Ничему казахскому. А сегодня ты меня удивил, и вот в чём дело: верхний регистр звучит как у тенора, средний регистр звучит как у баритона, низкий регистр звучит как у хорошего низкого баса. Это очень редкая история», — отметил Александр Градский. Он и стал наставником конкурсанта.

Закрыл шоу номер Никиты Бысюка. Он попытался заинтересовать судей исполнением песни Payphone группы Maroon 5. Наставники отметили, что в выступлении были некоторые недочёты, однако вокальные способности артиста высоки и у него есть потенциал. Никита Бысюк будет бороться за победу в конкурсе в команде Димы Билана.