«Впечатлили энтузиазм и целеустремлённость города»: Евровидение-2022 пройдёт в Турине

Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдёт в итальянском Турине. Финал шоу состоится на арене «Пала Олимпико», построенной перед зимней Олимпиадой 2006 года. Полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а заключительный концерт — на 14-е. Италия принимала Евровидение дважды: в 1965 году шоу проходило в Неаполе, в 1991-м — в Риме.

Песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдёт в городе Турине на севере Италии. Финал шоу состоится 14 мая на арене «Пала Олимпико». Перед ним проведут два полуфинала: 10-го и 12 мая.

По данным организаторов конкурса, среди претендентов на проведение Евровидения значились 16 итальянских городов. Интерес к мероприятию проявляли в том числе власти Рима, Милана, Сан-Ремо, Флоренции, Римини, Болоньи, Вероны.

Городам, претендующим на то, чтобы принять конкурс, необходимо отвечать ряду требований. Так, в этих поселениях должны располагаться международный аэропорт, предлагающий перелёты в большинство европейских стран, достаточное количество отелей, крытая арена вместимостью около 10 тыс. зрителей и так далее. Как отмечает исполнительный супервайзер песенного конкурса Мартин Остердаль, Турин стал идеальной локацией для организации шоу.

Турин рассматривался как основной претендент на проведение Евровидения ещё в 2017 году, когда итальянский артист Франческо Габбани был одним из фаворитов конкурса. Кроме того, у властей города уже есть опыт в организации массовых мероприятий — в 2006-м там прошли зимние Олимпийские игры.

«Как мы видели на зимних Олимпийских играх 2006 года, «Пала Олимпико» превосходит все требования, предъявляемые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и нас очень впечатлили энтузиазм и целеустремлённость города Турина, который примет тысячи болельщиков в мае следующего года», — говорит Остердаль.

Турин станет третьим итальянским городом, в котором пройдёт Евровидение. В 1965 году после победы Джильолы Чинкветти конкурс состоялся в Неаполе. Тогда первое место заняла представлявшая Люксембург Франс Галль. В 1990-м на Евровидении победил Тото Кутуньо. Годом позже конкурс принял Рим, а триумфатором шоу стала певица Карола.

Мартин Остердаль обещает, что в 2022 году команда шоу подготовит для зрителей нечто особенное.

«Это будет первый песенный конкурс «Евровидение», проведённый в Италии за 30 лет, и вместе с нашей вещательной компанией-устроителем Rai мы твёрдо намерены сделать его особенным», — говорит исполнительный супервайзер.

Reuters

© Piroschka van de Wouw

В 2021 году Евровидение проходило в Роттердаме. Победителем песенного конкурса стала итальянская группа Måneskin, представившая композицию Zitti e buoni. Суммарно музыканты получили 524 балла, что принесло Италии третью победу за всю историю состязания.

«Благодаря прекрасной победе группы Måneskin конкурс спустя 31 год возвращается в Италию, в город, который обладает всеми характеристиками для проведения столь престижного мероприятия», — подчеркнул глава компании Rai Карло Фуортес.

Группа Måneskin была основана в 2015 году, в её состав входят солист Дамиано Давид, басистка Виктория де Анжелис, барабанщик Итан Торкио и гитарист Томас Раджи. Все члены группы знают друг друга со школы.

В топ-5 Евровидения-2021 также прошли представители Франции (499 баллов), Швейцарии (432 балла), Исландии (378 баллов) и Украины (364 балла). Исполнительница от России Манижа, исполнившая песню Russian Woman, заняла девятое место, набрав 204 балла.

По традиции местом проведения Евровидения становится выигравшая в минувшем году страна. Лидером по количеству побед за годы существования конкурса является Ирландия. Её представители занимали первое место в 1970-м, 1980-м, 1987-м, 1992-м, 1993-м, 1994-м и 1996 годах. На втором месте с шестью победами находится Швеция, на третьем — Франция, Великобритания, Люксембург и Нидерланды. Артисты из этих стран оказывались на первой строчке по пять раз.

Россия побеждала на Евровидении лишь однажды. В 2008 году первое место занял Дима Билан, исполнивший песню Believe. В 2009-м конкурс прошёл в Москве — в спортивном комплексе «Олимпийский».

Были и случаи, когда победители отказывались принимать мероприятие на своей территории. Так, в 1972 году Княжество Монако не нашло подходящего концертного зала, в результате чего Евровидение прошло в Эдинбурге. В разные годы Нидерланды (1960), Франция (1963), Люксембург (1974) и Израиль (1980) отказывались от организации конкурса по финансовым причинам.