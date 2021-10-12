История Эйфелевой башни и актёрская импровизация Джеймса Макэвоя: главные кинопремьеры недели

14 октября в российских кинотеатрах выходит лента Натальи Кудряшовой «Герда», успешно выступившая на международных кинофестивалях и заслужившая одобрение Гаспара Ноэ. Также на больших экранах можно будет увидеть триллер с Джеймсом Макэвоем в главной роли, биографическую драму о строительстве Эйфелевой башни, экранизацию книги Стефана Цвейга «Шахматная новелла» и картину о святом Нектарии Эгинском с Микки Рурком и Александром Петровым. Для семейного просмотра подойдёт мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур».

«Исчезнувший» (My Son)

«Исчезнувший» — ремейк французской ленты 2017 года «Мой сын» с Гийомом Кане и Мелани Лоран. Роли в новом фильме исполнили Джеймс Макэвой («Сплит») и Клер Фой («Человек на Луне»). Режиссёром обоих проектов выступил номинант на «Оскар» Кристиан Карион.

Главный герой Эдмонд не принимает активного участия в воспитании семилетнего сына: он был вынужден оставить ребёнка ради секретных миссий в разных точках мира. Однажды мужчина узнаёт, что ребёнка похитили, и начинает собственное расследование произошедшего.

Интересно, что на съёмках фильма у Джеймса Макэвоя не было чётко прописанного сценария: чтобы убедительно сыграть человека, чья жизнь окутана тайной, актёр постоянно импровизировал. Оригинальная лента снималась аналогичным образом.

«Герда»

Лера — студентка из провинции. Днём девушка изучает людей, в рамках учебной практики занимаясь соцопросами, а по ночам, в надежде заработать на жизнь себе и матери, выступает в клубах под псевдонимом Герда. Героиня встречает множество несчастных людей, да и ей самой существование кажется безнадёжным. Лера находит спасение в сновидениях.

Ранее фильм Натальи Кудряшовой был представлен на кинофестивале в Локарно, а также на Кинотавре, где удостоился специального диплома жюри «за вдохновение и нежность безумия». Лента получила множество положительных отзывов — в том числе от аргентинского режиссёра Гаспара Ноэ. Он лично написал постановщице и похвалил фильм, назвав его вдохновенным, а местами очень грустным и пугающим.

Кадр из фильма «Герда»

© kinopoisk.ru

«Эйфель» (Eiffel)

Главный герой биографической драмы Мартина Бурбулона — французский инженер Александр Гюстав Эйфель. Он специализировался на проектировании металлических конструкций и трудился над такими проектами, как железнодорожный мост в Бордо, виадук Гараби, купол обсерватории в Ницце. Однако его главной работой стал символ Франции — 300-метровая Эйфелева башня, практически полностью построенная из кованого железа.

В основу сюжета фильма легла биография Эйфеля, а именно — небольшой временной период, в течение которого он работал над знаменитой башней. Действие берёт начало в конце 1880-х, когда инженер пытается спроектировать что-то для Всемирной выставки в Париже.

Главную роль в ленте исполнил звезда французского кино Ромен Дюрис, ранее появившийся в картинах «Сердцеед», «Пена дней», «Доберман» и «Любовь на кончиках пальцев». Также в фильме снялась Эмма Маккей, прежде всего известная благодаря образу Мэйв Уайли в сериале «Сексуальное просвещение». На этот раз она сыграла загадочную возлюбленную Эйфеля.

«Человек божий» (Man of God)

В снятой в Греции биографической драме «Человек божий» рассказывается о жизни православного священника, святого Нектария Эгинского. Он подвергался преследованиям со стороны религиозных властей, был лишён священного сана и отправлен в ссылку. Тем не менее Нектарий Эгинский продолжал заботиться о бедных, а в 1904 году основал женский монастырь.

Фильм получил приз зрительских симпатий ММКФ. По словам продюсера Рона Гелла, это говорит о том, что заложенные в картину идеи по-прежнему актуальны.

«Приз зрительских симпатий — признание общемирового интереса к реальной истории жизни святого Нектария Эгинского. Идея, которую он нёс, актуальна сегодня так же, как в XIX и начале XX века. И сейчас, когда мы продолжаем бороться с мировой пандемией, он воодушевляет нас, говорит о надежде и самоотдаче», — цитирует Гелла Screen Daily.

Второстепенные роли в картине исполнили Александр Петров и Микки Рурк.

«Королевская игра» (Schachnovelle)

Драматический триллер «Королевская игра» основан на известной работе Стефана Цвейга «Шахматная новелла». В ней идёт речь о юристе Йозефе Бартоке, путешествующем на пароходе из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес и рассказывающем о пытках, которым он подвергался, будучи в плену у нацистов. Пережить тот тяжёлый период ему помогла книга о шахматах.

Фильм представляет собой не дословную адаптацию литературного первоисточника. Действие разворачивается одновременно в двух временных периодах — в одном герой плывёт на пароходе, а в другом его допрашивают. Однако обе сюжетные линии связаны: чем дольше заключённый находит в камере, влияющей на его восприятие действительности, тем более странными становятся события, происходящие с ним в путешествии.

«Семейка Аддамс: Горящий тур» (The Addams Family 2)

Спустя два года после премьеры анимационного фильма Грега Тирнана и Конрада Вернона «Семейка Аддамс» на большие экраны выходит продолжение — «Семейка Аддамс: Горящий тур». За постановку вновь отвечают Тирнан и Вернон, однако на сей раз к ним присоединились режиссёры Лора Бруссо и Кевин Павлович. Последний ранее занимался монтажом популярных мультфильмов «Полный расколбас» и «Королевские каникулы».

Вторая часть истории показывает, что даже столь эксцентричная семья сталкивается с обычными и понятными многим проблемами: дети Адамсов растут и отдаляются от родителей. Кроме того, на горизонте появляется юрист, который заявляет, что Уэнсдей может не быть биологической дочерью Гомеса и Мортиши. Чтобы сплотиться, семья отправляется в путешествие по Америке.