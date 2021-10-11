«Жена олигарха» в кирзовых сапогах: на экраны выходит новый комедийный сериал от создателей «Кухни»

На телевидении выходит первый сезон комедийного сериала «Жена олигарха». В ленте рассказывается, как семья объявленного в розыск миллиардера приспосабливается к жизни в российской глубинке, справляется с языковым барьером и восстанавливает работу местного завода. В ролях — Елена Подкаминская, Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков и другие. К настоящему моменту проект насчитывает 17 эпизодов.

11 октября в эфир выходит новый комедийный сериал от телеканала СТС и компании Keystone Production. «Жена олигарха» — зеркальное отражение сказки о Золушке: по сюжету главной героине, избалованной Альбине, приходится забыть о красивой жизни в Лондоне и научиться выживать в уральском городке Добруйске. Осваиваясь в новых реалиях, она заново выстраивает отношения с детьми, обретает новых друзей и открывает в себе неожиданные таланты.

Съёмками «Жены олигарха» руководила режиссёр Мария Кравченко, продюсерами выступили Дмитрий Дьяченко, Александр Рубцов и Антон Федотов. Для многих членов команды это не первый совместный проект: поклонники сериалов «Кухня» и «Родком» наверняка узнают почерк съёмочной группы — стилистику, характерные ракурсы и приёмы монтажа.

Главную роль в ленте исполнила актриса Театра Сатиры Елена Подкаминская, известная телезрителю по сериалам «Кухня» и «ИП Пирогова». Детей героини, вынужденных вместе с матерью терпеть всевозможные лишения, сыграли Маргарита Дьяченкова и Кай Гетц. В колоритных образах жителей провинциального города на экранах предстанут Антон Филипенко, Владимир Гостюхин и Алексей Маклаков. Саму себя в одном из эпизодов сериала сыграла Ольга Бузова.

С завязкой истории сценаристы «Жены олигарха» не затягивают. Намекнув на специфику отношений главных героев в первых кадрах, зрителя перебрасывают в главный конфликт: муж главной героини исчезает, а с ним — состояние семьи.

От юриста потрясённая Альбина узнаёт, что единственное оставшееся в её распоряжении имущество — это завод по производству кирзовых сапог, расположенный в российской глубинке. Героиня отправляется оценить «наследство» и сталкивается с убыточным производством, своевольными сотрудниками и местными властями, у которых на «Кирзачпром» имеются свои планы.

© Телеканал СТС

В условиях драматичной смены статуса Альбина сбрасывает маску инфантильной тусовщицы и превращается в решительную, находчивую женщину. Она добивается (весьма нестандартным способом) аудиенции мэра, выступает на местном телевидении и, несмотря на возможность продать завод и вернуться в Лондон, решает остаться в Добруйске, чтобы исправить ошибки мужа. Её история становится развёрнутой сатирой в духе Гоголя или Салтыкова-Щедрина на очередной «уездный город N», в котором остались те же проблемы, что и двести лет назад: «и плохие дороги, и разные чиновники, и в целом провинциальные порядки» — как их характеризует сама Мария Кравченко.

Погоня за юмором иногда приводит к нелогичным, а то и вовсе необъяснимым сценарным решениям. Так, диалоги детей Альбины — друг с другом или с местными жителями — строятся то на ломаном русском, то на английском, откровенно неудачно имитирующим аристократический акцент. При этом переключения с одного языка на другой не поддаются никакой логике: будь речь героев последовательна и единообразна, её специфику можно было бы списать на особенности жизни в билингвальной среде. Однако постоянные противоречия в том, насколько хорошо семья Барвашиных владеет родным языком, наводят на мысли скорее об ошибке сценария, чем о намеренном гротеске.

Впрочем, логические нестыковки (взять хотя бы действующий аэропорт в поселении, которое по всем признакам является большой деревней) просмотр сериала не портят, а даже добавляют ему особый, комедийно-сатирический шарм. Концентрация культурных штампов и ассоциаций позволяет Марии Кравченко создать особый добруйский хронотоп, который существует по собственным законам — иногда очевидно невероятным.

К числу сильных сторон сериала стоит отнести работу художников по костюмам и звукорежиссёров. Гардероб Альбины Барвашиной удачно дополняет её психологический портрет, а порой и становится драйвером развития сюжета. Музыкальные композиции, разнообразные по темпу и жанру, соответствуют персонажам и позволяют лучше понять мотивацию героев.

«Жена олигарха» имеет все шансы стать очередным успешным проектом телеканала: сериалу присущи и удачный хронометраж (в первый сезон вошло 17 серий по 24 минуты), и хороший каст, и понятная, оформленная в качественный продакшн история. Этот сериал вряд ли удивит глубиной или смелостью тех, кто по какой-то причине решит искать в нём высказывание, зато принесёт искреннее удовольствие зрителю, готовому к беззаботному просмотру.