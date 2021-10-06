Душещипательное прощание: в прокат выходит фильм «Не время умирать»

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит 25-я часть бондианы — приключенческий боевик Кэри Дзёдзи Фукунаги «Не время умирать». По сюжету Джеймс Бонд, несколько лет назад отошедший от дел и наслаждающийся отдыхом на Ямайке, по просьбе друга вынужденно возвращается в строй: агенту предстоит спасти похищенного учёного. Лента стала последним проектом с участием Дэниела Крэйга в рамках франшизы.

В четверг, 7 октября, в широкий прокат выходит приключенческий боевик «Не время умирать» — 25-й фильм франшизы о Джеймсе Бонде. Режиссёром ленты выступил лауреат Венецианского кинофестиваля Кэри Дзёдзи Фукунага, ранее работавший над такими картинами, как «Настоящий детектив», «Маньяк», «Джейн Эйр». В главной роли — Дэниел Крэйг. «Не время умирать» стал для актёра пятым и последним проектом в рамках популярной франшизы. Ранее артист появился в лентах «Казино Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: СПЕКТР». Также в новом фильме снялись Рами Малек, Лашана Линч, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие.

«Не время умирать» — прямое продолжение картины «007: СПЕКТР». По сюжету Джеймс Бонд расстался с Мадлен и уже несколько лет живёт на Ямайке. Он не принимает активного участия в деятельности MI6, а проводит время на рыбалке и наслаждается отдыхом. Отпуску приходит конец, когда Бонд встречает своего давнего друга Феликса Лейтера. Тот просит у агента помощи в спасении похищенного учёного.

Бонд подключается к операции и нападает на след таинственного Люцифера Сафина, управляющего секретной лабораторией. В её стенах производят опасное оружие, которое можно запрограммировать на убийство людей.

Новый фильм бондианы получился необычайно сентиментальным, что прослеживается как в основной завязке, так и в мелочах. С первых кадров зрители узнают, что прошлое Сафина переплетается с важным эпизодом из детства Мадлен. Таким образом, ещё не сформировавшийся на экране конфликт уже выходит за рамки профессиональных отношений и становится личным.

Кадр из фильма «Не время умирать»

© kinopoisk.ru

Романтическая составляющая сюжета, посвящённая взаимоотношениям Бонда и Мадлен, более или менее гармонично вплетается в основное повествование, однако некоторые эпизоды выглядят излишне эмоциональными и приторными — особенно на фоне традиционно бодрого экшена, занимающего практически всё экранное время. Герои драматично жгут бумажки, на которых пишут не отпускающие их тайны прошлого, после мелодраму усиливает скорбь Бонда из-за смерти Веспер, а вскоре за этим эпизодом следует утрированная и очень слезливая сцена прощания с Мадлен.

Градус эмоций постепенно нарастает, и сцен, которые кажутся лишними, становится всё больше.

Мелодрама достигает апогея ближе к развязке — сперва в душераздирающем моменте встречи Бонда и Сафина (благо там фонтану эмоций кинематографисты попытались найти адекватное объяснение), а после — непосредственно в финале. Кажется, в нём авторы фильма надеялись выбить слезу даже у самых стойких зрителей, которых не задели все прошлые демонстрации чувств.

Порой излишнюю сентиментальность спасает игра актёров. Дэниелу Крэйгу и Леа Сейду удаётся создать необходимое напряжение, позволяющее передать чувства убедительно, в то же время не превратив боевик в мыльную оперу окончательно. И даже ощущение большой разницы в возрасте артистов, из-за которой они поначалу смотрятся как папа с дочерью, быстро пропадает благодаря их экранной химии.

Кадр из фильма «Не время умирать»

© kinopoisk.ru

Визуальная составляющая картины ожидаемо на высоте. С первых кадров зрителя увлекает красивая и хорошо продуманная композиция, из-за которой хочется рассматривать все детали в кадре. Удалась кинематографистам и постановка многочисленных экшен-сцен — погонь, драк, перестрелок. Подобные эпизоды имеют мало общего с реальностью: на пустой дороге вдруг возникает единственный камень, за который можно спрятаться от мчащегося автомобиля, а ребёнок младшего школьного возраста запросто стреляет из серьёзного оружия. Таких сцен в фильме немало, но критиковать их нет смысла — бондиана в принципе никогда не отличалась реалистичностью. И сейчас аудитории нужно просто принять тот факт, что события разворачиваются не по самым стандартным правилам.

Гораздо важнее, что все эти в некотором роде забавные и наивные сцены обеспечивают хорошую динамику, делающую лёгким просмотр фильма внушительного хронометража (2 часа 43 минуты).

Разнообразие в повествование вносит и научная сторона сюжета, а также специфические шутки учёных. Однако связанные с производством генетического оружия детали раскрываются минимально, без подробностей. Злодейский план и мотивация Сафина тоже не до конца ясны. Нельзя утверждать, что это сильно вредит общему пониманию довольно незамысловатой истории, но у желающих вникнуть в научные тонкости, скорее всего, останется много вопросов.

В ленте «Не время умирать» появляется агент MI6 Номи в исполнении Лашаны Линч, получившая позывной 007. Её появление широко обсуждалось в СМИ: впервые в истории бондианы агентом 007 стала женщина. Однако сюжетная линия персонажа разочаровывает. На протяжении всего фильма героиня Линч без особой надобности дерзит Бонду, только так демонстрируя характер, и рассказывает о своих потрясающих шпионских навыках — но использует их нечасто. Более весомый вклад в сюжет Номи вносит в финале, но и без неё фильм не потерял бы абсолютно ничего. Остаётся надеяться, что героиня в полной мере проявит себя в следующих проектах, а здесь была задействована для передачи эстафеты.

Кадр из фильма «Не время умирать»

© kinopoisk.ru

Куда более интересен Люцифер Сафин. В целом его образ довольно стереотипен — герой представляет собой мстителя и злодея, возомнившего себя Богом и зачем-то решившего уничтожить практически весь мир. Однако любовь Сафина к маскам, специфический внешний вид и повадки, а также убедительная игра Рами Малека сделали персонажа зловещим и запоминающимся.

Ярким элементом картины стало появление шпионки Паломы в исполнении Аны де Армас. Актрисе достался всего один эпизод, но и его ей хватило, чтобы раскрыть своего одинаково очаровательного и комичного персонажа.

Наряду с женским обаянием и забавной рассеянностью героиня демонстрирует прекрасные боевые навыки в одной из самых зрелищных драк во всём фильме. Присутствие де Армас на экране с первой до последней секунды вызывает бурю позитивных эмоций — от смеха до восхищения.

«Не время умирать» по своему качеству не уступает остальным лентам бондианы. Фильм соответствует духу франшизы, однако предлагает зрителям новые драматургические решения и персонажей, которые вносят некоторое разнообразие в проверенный десятилетиями сюжет. Многочисленные эмоции, кажущиеся лишними в некоторых эпизодах, в целом выглядят своеобразным прощанием с Дэниелом Крэйгом в роли Джеймса Бонда, пускай и несколько затянувшимся и непривычно душещипательным.