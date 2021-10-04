«Буги-вуги каждый день»: тест RT о советской рок-музыке

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RT
Советская рок-музыка зародилась в 1960-х, однако настоящего расцвета достигла в 1980-х. Сначала власти разрешили создавать рок-клубы в отдельных городах страны. Позже, уже на волне перестройки, музыканты получили возможность выступать на телевидении и собирать стадионы. Что вы знаете об истории советского рока? Проверьте себя с тестом RT.
«Буги-вуги каждый день»: тест RT о советской рок-музыке
  • РИА Новости
  • © В. Киселев

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