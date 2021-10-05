Приключения Джеймса Бонда, критика журналистики и воспоминания о Бодрове-младшем: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в широкий прокат выходит «Не время умирать» — 25-я лента бондианы и последний проект с Дэниелом Крейгом в роли агента британской разведки. Также в кинотеатрах можно будет увидеть драмеди французского производства «Суперзвезда» с Леа Сейду и американский фильм ужасов «Курорт». Среди российских премьер — комедия «Идеальная жена» и документальная картина «Нас других не будет», в которой близкие, друзья и коллеги рассказывают о Сергее Бодрове — младшем.

«Не время умирать» (No Time to Die)

«Не время умирать» — 25-я часть бондианы и последний из пяти фильмов с Дэниелом Крейгом в роли агента MI6 Джеймса Бонда. По сюжету оставивший службу главный герой наслаждается отдыхом на Ямайке. Однако агенту приходится вернуться к делам, когда к нему за помощью обращается давний друг. Бонду предстоит пробраться в секретную лабораторию и огородить мир от опасного генетического оружия. Противостоять герою будет таинственный Люцифер Сафин (Рами Малек), чья жизнь некоторым образом связана с прошлым супруги Бонда Мадлен (Леа Сейду).

Премьера фильма состоялась 28 сентября. Критики благосклонно встретили проект — его рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 83%. Многие хвалят постановку экшен-сцен и удачную динамику, благодаря которой зрителю несложно высидеть ленту продолжительностью 2 часа 43 минуты. Кроме того, по мнению экспертов, «Не время умирать» — самый эмоциональный фильм франшизы, а Бонд предстал на экране необычайно человечным.

«Суперзвезда» (France)

В 2021 году пятикратный лауреат Каннского кинофестиваля Брюно Дюмон («В тихом омуте», «Жизнь Иисуса») представил ещё один фильм, вошедший в основной конкурс престижного смотра, — «Суперзвезда». В своей новой работе кинематографист критикует новостную журналистику.

В центре сюжета — журналистка Франс де Мер (Леа Сейду), известная своими сенсационными материалами. Она в лицо критикует президента и работает в горячих точках, поражая зрителей смелостью и оригинальностью. На деле же её репортажи — не более чем игра на камеру и умелый монтаж. Тем не менее Франс становится суперзвездой. Однако её жизнь резко меняется, когда по ошибке в эфир выходит не подготовленный для трансляции ролик.

«Нас других не будет»

Документальный фильм Петра Шепотинника «Нас других не будет» посвящён Сергею Бодрову — младшему. Созданный как коллаж из воспоминаний и ранее неопубликованных интервью, рассказ (именно так позиционируют картину) должен вновь познакомить зрителя с фигурой, стоящей за легендарным Данилой Багровым.

Основываясь на архивах, разговорах, воспоминаниях друзей и коллег, Шепотинник создаёт объёмную характеристику-оду, в которой представляет личность Сергея Бодрова и рассуждает, каким могло стать будущее, если бы трагедия 2002 года не унесла жизнь актёра.

«Идеальная жена»

Новая комедия от Андрея Грачёва с Викторией Полторак и Дмитрием Белоцерковским в главных ролях представляет собой историю о семейной жизни, которая неидеальна, а потому близка и интересна зрителю.

Катерина находит в пиджаке супруга письмо, заставляющее её сомневаться в верности мужа. На помощь приходит друг семьи Виктор, действия и слова которого дают начало целой цепочке событий.

Как отметила в интервью газете «Культура» исполнительница роли Катерины, эта история «не об обиженной женщине, а о запутавшемся мужчине, привыкшем отвечать за тех, кого он приручил». Зрителя ждут 70 минут комических диалогов и забавных ситуаций, за которыми скрывается рассуждение о семейной жизни и любви.

«Курорт» (The Resort)

Построенный на классических приёмах хоррора, «Курорт» Тейлора Чиена подойдёт любителям атмосферы заброшенных зданий и пустынных городов, а также тем, кто устал от усложнённых психологических триллеров.

Компания друзей отправляется на закрытый остров, где некогда располагался крупный курорт. Героев привлекают истории о населяющих территорию призраках и легенды о загадочных исчезновениях. Очень скоро друзья понимают, что остров неспроста заслужил такую славу.

Фильм, вобравший в себя главные клише жанра, получил преимущественно негативные оценки на IMDB и Rotten Tomatoes. Несмотря на это, «Курорт» способен подарить приятную ностальгию по ужасам начала 2000-х тем, кто скучает по хоррорам без прикрас.