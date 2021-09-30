Правила хорошего тона: тест RT о русском придворном этикете

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В Российскую империю систематизированный придворный этикет пришёл при Петре I: в стране появились прописанные правила, посвящённые тому, как надо прощаться и здороваться, вести себя за столом, как и о чём разговаривать в тех или иных ситуациях. В первую очередь эти нормы должны были соблюдать и поддерживать дворяне. Придворный этикет выполнял не только такие функции — это было целое искусство представления власти, её символов и сложной иерархии аристократического общества. Что вы знаете об этой системе правил и предписаний? Проверьте себя с тестом RT.
Правила хорошего тона: тест RT о русском придворном этикете
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