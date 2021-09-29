«Хороший стартовый капитал»: российские режиссёры смогут снимать дебютные фильмы за счёт государства

Правительство России планирует увеличить финансирование съёмок фильмов дебютантов. Если сейчас государственная субсидия не должна превышать 70% от общего бюджета проекта, то, предположительно, с 2022 года начинающие режиссёры смогут получить полную поддержку производства своих картин. Нововведение коснётся в том числе документальных и научно-популярных лент, а также анимации.

Правительство России увеличит финансирование производства дебютных фильмов. В настоящее время государственная поддержка съёмок не может превышать 70% от общих затрат. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство планирует увеличить финансирование до 100%.

«Начинающие режиссёры теперь смогут снимать дебютные работы полностью за государственный счёт», — заявил Мишустин на заседании правительства в среду, 29 сентября. Он отметил, что «субсидия из бюджета станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты».

Премьер подчеркнул, что рассматриваться будут и научно-популярные, документальные и анимационные проекты.

«Такое кино не приносит больших доходов, как коммерческое, и даже не всегда окупается. Это значимая часть отечественного кинематографа, которую аудитория ценит за аналитический подход и новые знания, а также за свежий взгляд на важные события, расширяющий кругозор», — объяснил Михаил Мишустин.

Воспользоваться поддержкой смогут выпускники профильных федеральных вузов в течение пяти лет с момента получения диплома.

Премьер-министр добавил, что данные инициативы входят в проект поправок в законодательство. Ожидается, что он будет рассмотрен в ближайшие месяцы и вступит в силу в начале 2022 года. Мишустин пообещал, что это не единственные меры, которые примет правительство для поддержки российского кинематографа.

«В России есть все возможности, чтобы здесь снимали ещё больше качественных и зрелищных кинолент. У нас много талантливых режиссёров, одарённых актёров, сценаристов и операторов, других специалистов. Необходимо раскрыть их потенциал. Тем более что зрители любят наше кино», — подчеркнул премьер-министр.

© Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в 2020 году в российский прокат вышло 24 фильма, поддержанных Министерством культуры России. На их производство на безвозвратной основе выделялось от 25 до 70 млн рублей, что составляло от 14,3% до 66,5% от общего бюджета отдельно взятых картин.

Среди фильмов, получивших финансирование, лидером по кассовым сборам стала историческая драма Константина Буслова «Калашников». При общем бюджете чуть более 200 млн рублей проект заработал порядка 118,4 млн рублей. На втором месте — военный боевик Виктора Шмелёва «Подольские курсанты» — 88,75 млн рублей сборов при бюджете 420 млн рублей. Остальные проекты также не окупились в прокате.

С начала 2021 года при поддержке Министерства культуры России выпущено 20 картин. Окупилась лишь одна из них — семейная драма Александра Домогарова — младшего «Пальма». Её сборы составили 341,4 млн рублей при бюджете 110 млн рублей.

Среди всех фильмов, когда-либо поддержанных Министерством культуры России, самым кассовым стал «Я худею» 2018 года (633,5 млн рублей при бюджете 87,65 млн рублей). В пятёрке лидеров также «Бабушка лёгкого поведения 2», «Непрощённый», «Битва за Севастополь» и «Батальонъ». Последний проект не окупился несмотря на высокие сборы.

В то же время, как отмечает министр культуры России Ольга Любимова, проекты, поддержанные ведомством, часто становятся участниками международных кинофестивалей. Так, за 2021 год на зарубежных смотрах были представлены такие ленты, как «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Купе № 6» Юхо Куосманена, «Медея» Александра Зельдовича, «Герда» Натальи Кудряшовой, «Мама, я дома» Владимира Битокова, «Дело» Алексея Германа — младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

«Мы абсолютно счастливы нашим международным успехам, это беспрецедентно. Это шесть проектов в Каннах, два — в основном конкурсе кинофестиваля в Локарно, два — в Венеции. Мы очень радуемся, что на фестивалях представлены проекты, которые как раз были поддержаны за последние три года Министерством культуры», — сказала Ольга Любимова в беседе с ТАСС.

По итогам отбора 2020 года ведомство планирует поддержать 20 игровых дебютных фильмов.