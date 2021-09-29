«Поразительное произведение» или «микродрама» о любви: первая реакция критиков на фильм бондианы «Не время умирать»

В Лондоне прошла премьера боевика «Не время умирать» — 25-й части бондианы. Большинство кинокритиков позитивно отзываются о картине. Они хвалят постановку экшен-сцен и эмоциональность главного героя, а также отмечают, что лента стала отличным завершением серии фильмов с участием Дэниела Крэйга, снятых в рамках франшизы. Однако некоторые эксперты остались недовольны проработкой образа антагониста в исполнении Рами Малека и сюжетом — действие, по мнению критиков, получилось излишне запутанным и затянутым.

Во вторник, 28 сентября в Лондоне прошла премьера 25-го фильма бондианы «Не время умирать». В нём традиционно рассказывается о вымышленном агенте MI-6 Джеймсе Бонде. По сюжету Бонд решил оставить активную службу и наслаждается отдыхом на Ямайке. Однако герою приходится вернуться в строй, когда к нему обращается за помощью старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ. Бонд становится участником миссии по спасению похищенного учёного и сталкивается с таинственным злодеем, вооружённым новой опасной технологией.

Лента «Не время умирать» стала последним проектом с участием Дэниэла Крэйга, снятым в рамках популярной франшизы. В предыдущие годы актёр появился ещё в четырёх фильмах серии — «Казино Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: СПЕКТР». В новой картине также снялись Лашана Линч, Леа Сейду, Рами Малек, Бен Уишоу, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Рэйф Файнс и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Кэри Дзёдзи Фукунага («Настоящий детектив», «Джейн Эйр»).

Первые критики, которым удалось увидеть фильм, высказываются о нём преимущественно в позитивном ключе. Прежде всего они отмечают эмоциональную сторону ленты и чувствительность главного героя, подчёркивая, что агент 007 в исполнении Крэйга получился человечным и уязвимым. Подобное переосмысление роли заметно и по прошлым работам актёра в рамках франшизы.

«Сексапильность, вздёрнутая бровь и хладнокровное спокойствие даже в самых напряжённых ситуациях — таковы определяющие черты предыдущих воплощений секретного агента из романов Яна Флеминга. Такая плоская концепция стала выдыхаться особенно явно в годы Роджера Мура. Крэйг же неуклонно изживал эти более карикатурные стороны персонажа, погружаясь во внутренний мир человека, одолеваемого болью утраты», — пишет автор The Hollywood Reporter Дэвид Руни.

© Кадр из фильма «Не время умирать»

Впрочем, журналист Screen Daily Джонатан Ромни считает, что лента «Не время умирать» получилась слишком эмоциональной: по его словам, кинематографисты с таким упорством стараются придать Бонду трагическую внутреннюю глубину, будто все пять проектов с его участием представляют собой сагу взросления персонажа. Кроме того, по мнению кинокритика, авторы ленты выбрали не лучшие способы продемонстрировать человечность агента.

«Крэйг в своём заключительном выступлении (в данной роли. — RT) и впрямь убеждает нас, что (нынешний. — RT) Бонд человечнее своих предшественников. Достигается это отчасти за счёт нередко вселяющего печаль тона и акцента на признаках физической и эмоциональной усталости персонажа», — считает Ромни.

Многие критики хвалят масштабную постановку, особенно обращая внимание на многочисленные экшен-сцены: погони, взрывы, перестрелки и прочее. Однако сюжет получил неоднозначную оценку. Эксперты отмечают хронометраж фильма — 2 часа 43 минуты, — который стал самым длинным в истории франшизы. По мнению автора Variety Оуэна Глейбермана, это не проблема, поскольку лента получилась «взрывной, головокружительной и дерзкой», однако Дэвиду Руни сюжет показался излишне запутанным и затянутым.

Журналист из Forbes Скотт Мендельсон остался недоволен тем, что фильм «Не время умирать» стал прямым продолжением предыдущего проекта бондианы — «007: СПЕКТР». Эксперт считает это решение неудачным и утверждает, что оно «противоречит духу франшизы, упирающей на развлекательную эскапистскую составляющую».

Кроме того, Мендельсону не понравилось, что в фильме не отражён новый мир, по мнению критика, значительно изменившийся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Этот фильм подан так, словно со времён «Скайфолла» мир не изменился. Вместо этого нам предлагают увязнуть в микродраме, завязанной на обречённом романе Бонда с доктором Свонн», — пишет журналист.

© Кадр из фильма «Не время умирать»

Оуэн Глейберман, в свою очередь, полагает, что взаимоотношения Джеймса Бонда и Мадлен Суонн в исполнении Леа Сейду пошли на пользу картине, снабдив сюжет сложной драматической составляющей.

«В идеале, в фильмах о Джеймсе Бонде должна быть романтика — и я имею в виду не любовную линию, а романтичность сущности Бонда, некая более глубокая мотивация, стоящая за хладнокровным исполнением каждого его действия», — поясняет эксперт. Также он положительно отзывается о «шпионской динамике» между героями Крэйга и де Армас, которая «выверена до того безупречно, что они аж искрятся мощным эротичным зарядом».

Некоторые журналисты критикуют подход кинематографистов к проработке антагониста Люцифера Сафина в исполнении Рами Малека.

Дэвид Руни пишет, что на сей раз авторам ленты не удалось придумать запоминающегося злодея, а его план по созданию биологически опасного оружия также неубедителен.

По мнению Руни, действительно интересными получились эпизоды, связанные с прошлым Сафина. Из них зритель узнаёт, что герой много лет некоторым образом связан с Мадлен. Этот поворот с новой стороны раскрывает конфликт Сафина с Джеймсом Бондом, делая противостояние куда более личным. Однако, как пишет автор, у Крэйга и Малека не так много свободного времени, чтобы эта коллизия приобрела достаточный градус напряжённости.

«Сафин выглядит круто — совсем как фотомодель бренда «Ямамото», питает слабость к маскам (японского. — RT) театра Но, за которыми скрывает своё рябое лицо. Однако интересного злодея из него не вышло, и у Малека нет почти никакой возможности сделать его запоминающимся», — пишет Дэвид Руни.

Скотту Мендельсону тоже не хватило участия в проекте Малека.

«Я, как любитель самобытной экспрессии Рами, к сожалению, вынужден доложить, что его плохо прописанный и чуть ли не сугубо второстепенный персонаж словно полностью сгинул на этапе монтажа», — говорится в рецензии кинокритика.

© Кадр из фильма «Не время умирать»

К проработке других персонажей у экспертов также возникли претензии. Джонатан Ромни, например, утверждает, что героиня Лашаны Линч слабо раскрылась на экране, а Мисс Манипенни (Наоми Харрис), уже знакомая зрителям по прошлым проектам, на этот раз получилась не столь яркой.

«Линч в роли нового обладателя позывного 007 предстаёт своенравной и постоянно напоминает Бонду, что она — такой же изворотливый и результативный агент, каким всегда был он сам, но почти не раскрывается как персонаж. А вот Манипенни в исполнении Наоми Харрис, столь уверенно себя преподносившая в предыдущих фильмах, здесь обесценивается», — утверждает рецензент.

В целом большинство кинокритиков пришли к выводу, что фильм «Не время умирать», несмотря на некоторые недостатки, заслуживает внимания и представляет собой отличное завершение серии фильмов с участием Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда.

Питер Брэдшоу из the Guardian отмечает, что бондиана, со временем позаимствовавшая некоторые элементы из киновселенных Marvel и DC, до сих пор способна удивлять зрителей.

«Не время умирать» — это поразительное, отличающиеся редкой трезвостью самовосприятия произведение, поданное с юмором и уверенностью, и, что, возможно, главнее всего, это грандиозный фильм с грандиозным экшеном, грандиозными шутками, грандиозными трюками — при всём обилии компьютерной графики и всей нереалистичности таких сцен», — полагает Брэдшоу.

По мнению Оуэна Глейбермана, благодаря появлению героини Линч лента не только ставит точку в серии фильмов с Крэйгом, но и в некотором смысле задаёт новое направление истории агента 007.

«На мгновение перед нами предстаёт Лашана Линч, подающая каждую свою реплику с невозмутимой дерзостью, и мы задаёмся вопросом: «Может ли она стать новым, следующим Джеймсом Бондом?» Но взаимодействие между Номи и Бондом рассказывает свою историю. Речь, в какой-то степени о том, чтобы Бонд уступил дорогу новому миру», — пишет Глейберман.

Скотт Мендельсон, однако, счёл фильм слабым и отметил, что лента выигрывает лишь за счёт даты релиза. По мнению кинокритика, на фоне отсутствия разнообразия в кинотеатрах «Не время умирать» действительно привлечёт зрителей, однако, если бы премьера не переносилась и состоялась в конце 2019-го или 2020 года, то этот проект потерялся бы на фоне более сильных конкурентов.