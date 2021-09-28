И прибыл Карнаж: «Веном 2» и другие премьеры недели

На этой неделе до большого экрана доберётся сиквел ленты о суперзлодее Веноме из комиксов Marvel с Томом Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсоном в ролях. Ярким актёрским составом может привлечь зрителей и картина «Бестселлер», в которой снялись Обри Плаза и Майкл Кейн. Также российские кинотеатры начнут показ двух фестивальных премьер — триумфатора Канна «Титан» и прокоммунистической комедии о вампирах «Кровопийцы», показанной на берлинском смотре и ММКФ. Кроме того, в прокат выходит ромком «Флэшмоб» о танцах, которые меняют судьбы людей.

«Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)

Во втором «Веноме», вышедшем спустя три года после премьеры первого фильма, продолжится история журналиста Эдди Брока — тот всё ещё делит тело с инопланетянином-симбиотом Веномом. Их новым врагом становится Карнаж, который слился с серийным убийцей Клетусом Кэседи и помог последнему избежать смертной казни.

Режиссёрское кресло проекта на сей раз занял актёр и постановщик Энди Сёркис. К своим образам вернулись Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Пегги Лу и другие, а в качестве нового антагониста дебютировал Вуди Харрельсон. Исполнитель главной роли Том Харди также выступил соавтором сценария.

По словам Сёркиса, центральной сюжетной линией ленты можно считать любовь между Эдди и Веномом. Также, отмечает Харди, в ленте появится проблема отцов и детей, поскольку Карнаж противостоит не только Веному, но и его сыну.

«Флэшмоб»

Герои комедии Алёны Рубинштейн знакомятся на флешмобах — массовых танцах, — и эти встречи меняют жизнь персонажей. В стороне не остаётся даже журналистка Дина (Алёна Спивак-Бычкова), которая собиралась сделать репортаж, чтобы угодить начальнику, а в итоге прониклась чувствами к главному организатору мероприятий Дэну (Николай Коротаев).

Во время пандемии коронавируса кастинг проходил онлайн, и в кадре актёрам тоже часто приходилось общаться по видеосвязи (это предусмотрено сюжетом). Также кинематографисты решили ограничиться минимумом дублей и сделали ставку на импровизацию, чтобы лента смотрелась наиболее естественно.

Музыку в стиле французских комедий 1960—1970-х написал композитор Руслан Сабиров. Он приехал работать в Севастополь, как только узнал, что ленту будут снимать неподалёку — на мысе Фиолент.

«Кровопийцы» (Blutsauger)

Одна из центральных идей фильма немецкого режиссёра Юлиана Радльмайера — допущение, что капиталисты могли бы высасывать кровь из пролетариата не в переносном, а в прямом смысле.

Главный герой ленты Лёвушка эмигрирует из СССР после того, как кадры с ним в роли Льва Троцкого по политическим причинам вырезают из фильма Сергея Эйзенштейна. На балтийском курорте Лёвушка встречает богачку Октавию Фламбоу-Янсен, которая проявляет по отношению к нему знаки внимания. Тем временем становится понятно, что на побережье орудуют вампиры.

«Юлиан Радльмайер зашёл со своим фирменным «ироническим материализмом» ещё дальше, представив новую смесь идеологии и синефилии, порождающую диалектическое сочетание притчи и формалистической комедии, при котором марксистский взгляд на капиталистов как на вампиров отнюдь не метафора», — отмечают организаторы Берлинского кинофестиваля, в одной из программ которого была показана лента.

Эксперты полагают, что исторические неточности в картине подчёркивают злободневность её содержания: представители угнетаемых классов выбирают неверную цель для своей ненависти, становясь ещё более беззащитными перед настоящими виновниками их бед.

Премьера «Кровопийц» состоялась в апреле 2021 года на Московском кинофестивале. Фильм был отмечен специальным призом жюри смотра.

«Бестселлер» (Best Sellers)

Люси (Обри Плаза) унаследовала от отца издательский бизнес, однако дела её идут не очень хорошо. Единственным спасением от банкротства становится старый контракт с известным писателем Харрисом Шоу (Майкл Кейн), который остался должен компании ещё одну книгу. Однако у старика тяжёлый характер: он запрещает редактировать его произведение, а в промотуре поражает аудиторию эпатажными выходками.

Обозреватель The Hollywood Reporter Фрэнк Шек отмечает, что этот герой смотрится не слишком правдоподобно, однако наблюдать за ним очень интересно — тем более что Шоу в корне отличается от утончённых второстепенных персонажей Кейна из фильмов Нолана. Критик в целом не слишком благосклонно отзывается о сюжете, однако признаёт, что положение спасает игра актёров.

«Титан» (Titane)

«Жюлия Дюкурно осмелилась испытать на прочность рамки сексуальности и вкуса этим пуленепробиваемым, бесшабашным шокером в жанре боди-хоррор», — так описывает работу победительницы Каннского кинофестиваля 2021 года Питер Дебрюдж из Variety.

Сюжет выстраивается вокруг истории Алексы. В детстве героиня попала в аварию, из-за которой врачам пришлось установить в её голове титановую пластину.

Повзрослев, девушка устроилась работать стриптизёршей. Однако Алекса не рассматривает людей как объект чувств. Она вступает в связь с автомобилем и даже беременеет.

Помимо награды в Канне, а также приза программы Midnight Madness на кинофестивале в Торонто картина получила сертификат «свежести» от сайта Rotten Tomatoes: 93% критиков оценивают её положительно.