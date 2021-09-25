«Нуучча», «Море волнуется раз» и «Капитан Волконогов бежал»: названы победители «Кинотавра»

В Сочи назвали лауреатов 32-го кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз достался драме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Лента также была удостоена награды за лучшую женскую роль — её получила Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова — младшего. Лучшим режиссёром стал Владимир Мункуев, поставивший картину «Нуучча», лучшим актёром был признан Павел Деревянко («Подельники»), а награду за лучший сценарий жюри присудило Наташе Меркуловой и Алексею Чупову. Они представили драматический триллер «Капитан Волконогов бежал».

В субботу, 25 сентября, в Сочи прошла торжественная церемония награждения 32-го кинофестиваля «Кинотавр». В основной конкурс в этом году вошло 15 картин. Жюри возглавила актриса Чулпан Хаматова. Вместе с ней лауреатов выбирали актёр Пётр Фёдоров, режиссёр Пётр Буслов, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, продюсер Пётр Ануров и киновед Лилия Немченко.

Чулпан Хаматова подчеркнула, что в этом году подобрана очень сильная программа, и жюри было крайне сложно определить победителей.

«Всё это творчество и оценка творчества — это просто превратилось в шахматную партию. Это очень неприятное ощущение... Я бы хотела сказать всем участникам, тем, кто не получил никаких призов: это правда ничего не значит. Потому что надо было просто расставить фигуры на шахматной доске, и это не имеет отношения ни к качеству фильма, ни к вашей отдаче. Мы старались смотреть все фильмы и судить с огромным уважением к проделанной работе, к оторванным кускам ваших сердец, которые видны во всех этих работах», — сказала актриса.

Гран-при фестиваля получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз». Также ленте присудили награду за лучшую женскую роль. Её получила дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга Бодрова. Актриса сыграла молодую девушку Сашу. Вместе со своим возлюбленным Колей (Валерий Степанов) герои встречают супружескую пару, очень похожую на них самих. С помощью новых знакомых Саша и Коля попытаются разобраться в собственных чувствах.

Актриса Ольга Бодрова

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Самый убедительный мужской образ на экране удалось создать Павлу Деревянко в драматическом триллере Евгения Григорьева «Подельники».

Лучшим режиссёром был признан Владимир Мункуев, снявший картину «Нуучча», действие которой разворачивается в Якутии в конце XIX века. Центральные герои — крестьянин Хабджий с супругой Керемес, только что похоронившие ребёнка и готовящиеся к наступлению суровой зимы, и русский каторжник Костя, которого местный князь подселяет в их скромную хибару. Между героями сразу устанавливаются натянутые отношения, но ситуация усугубляется, когда Костя решает занять в доме место хозяина.

«Когда я задумывал этот фильм, на стадии синопсиса даже, и так далее, я сам себя постоянно одёргивал, не знаю, как-то внутренне. Потом, когда я написал сценарий, дал его почитать своим друзьям, они мне все говорили: «Володь, слушай, это круто, классно, но... А ты не боишься?» А потом как-то так всё сложилось, что поверили... Я бы хотел сказать не только якутскому кино... а всем молодым кинематографистам: ребят, давайте не бояться», — призвал Мункуев.

Драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» была удостоена награды за лучший сценарий. Также фильм стал победителем зрительского голосования. Действие картины разворачивается в 1930-е вокруг бывшего чекиста Фёдора Волконогова. Однажды к нему является вестник с того света и сообщает, что герой попадёт в ад, если не получит прощение родственника хотя бы одного из репрессированных. Тогда Волконогов отправляется в путь, который готовит ему множество испытаний.

Алексей Чупов, Юра Борисов и Наташа Меркулова на премьере фильма «Капитан Волконогов бежал»

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Николаю Желудовичу присудили приз за лучшую операторскую работу в драматической ленте Евгения Марьяна «Молоко птицы». Годом ранее он был удостоен аналогичной награды за проект Анны Меликян «Трое».

Композитор Алексей Ретинский получил премию имени Микаэла Таривердиева за оригинальную музыку к фильму. Он приложил руку к созданию картины Александра Зельдовича «Медея».

«Героиня нашего фильма говорит такую фразу: «Человечество вообще — жалко, но никого в частности». Мне очень кажется, что искусство делает что-то такое, чтобы эту инерцию как-то преодолеть. Иначе зачем тогда всё?» — задался вопросом Ретинский, принимая награду.

Специальный диплом жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия» достался Наталье Кудряшовой за фильм «Герда», в котором рассказывается о девушке, живущий вместе с матерью и надеющейся заработать денег и найти своё место в жизни.

Награду имени Даниила Дондурея, вручаемую за лучший дебют, жюри присудило фильму Романа Васьянова «Общага». Роли в ленте исполнили Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева и другие.

За несколько дней до торжественной церемонии стали известны лауреаты конкурса короткого метра, в который было отобрано 26 картин. Их оценивало жюри во главе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Также в состав судейской коллегии вошли Наталья Дрозд, Егор Москвитин, Андрей Золотарёв и Юра Борисов.

Главный приз в секции получил дебютный фильм Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида». Дипломов жюри были удостоены ленты «Почти весна» Насти Коркии и «Герой» Сони Райзман. Продюсером последнего выступил постановщик картины Sheena667 Григорий Добрыгин. Он же исполнил главную роль.