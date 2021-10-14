Здравомыслящая убийца и сдержанные сцены с расчленёнкой: каким получился сериал «Самка богомола»

В сети состоялась премьера первого эпизода триллера «Самка богомола». Главная героиня — серийная убийца Жанна Дронова. Много лет назад она жестоко расправилась с несколькими мужчинами, а теперь отбывает срок за свои преступления. Между тем в округе происходят похожие убийства. Выясняется, что у Дроновой появился подражатель. Главную роль в проекте исполнила Ирина Розанова. Также в ленте задействованы Ольга Сутулова, Павел Чинарёв, Екатерина Кузнецова и другие актёры. Корреспондент RT посмотрела первый эпизод.

В четверг на видеосервисе START вышел первый эпизод многосерийного драматического триллера «Самка богомола», ранее показанный на 32-м фестивале «Кинотавр». Режиссёром проекта выступил Нурбек Эген, также работавший над картинами «Молот» и «Шерлок в России». Сценаристом ленты стала Анна Козлова, которая приложила руку к созданию таких популярных сериалов, как «Медиатор» и «Краткий курс счастливой жизни».

«Самка богомола» в числе прочего интересна актёрским составом, включающим многих звёзд российского кино. В главной роли — Ирина Розанова, знакомая зрителям по лентам «Жили-были», «Интердевочка», «С новым годом, мамы!», «Одесса», «Глянец». Также в ленте снялись Ольга Сутулова («Содержанки», «Последний министр»), Павел Чинарёв («Миллиард», «Девятаев»), Екатерина Кузнецова («Вампиры средней полосы», «Родком»), Сабина Ахмедова («Содержанки», «Каникулы строгого режима») и другие.

Розанова играет серийную убийцу Жанну Дронову. Много лет назад Жанна убила восьмерых мужчин, среди которых были неверные мужья, педофилы и насильники, за что получила прозвище Самка Богомола. Героиня давно сидит в тюрьме. Однажды она узнаёт, что у неё появился подражатель, который уже успел убить как минимум двоих мужчин.

Жанна предлагает свою помощь в расследовании дела, однако ставит два условия: на время поисков нового убийцы её должны освободить из заключения, а связываться с полицией она будет через сына, с которым не общалась последние 20 лет.

Авторы ленты с фантазией подошли к выбору ракурсов, в результате чего сериал получился динамичным с самых первых кадров: даже простая проходка второстепенного героя снята бодро и смотрится интригующе. При помощи смены планов, монтажа и музыки на экране нагнетается напряжение — в том числе с первых сцен, когда происходящее ещё не вполне понятно зрителю. Всё это помогает быстро погрузиться в картину и пробуждает интерес к дальнейшим событиям.

© Кадр из сериала «Самка богомола»

Подобная атмосфера в той или иной мере сохраняется и далее, по крайней мере в течение всей первой серии. Сюжет раскрывается постепенно, с правильной скоростью: скорее всего, зритель не успеет заскучать от нехватки экшена, но и усталость от переизбытка событий ему не грозит.

К сожалению, порой для поддержки этой динамики кинематографисты прибегают к спорным решениям. Так, заявления оперативника (Александр Марин), что новый убийца — не подражатель Дроновой, кажутся лишними, поскольку к тому моменту сомнений в происходящем, вероятно, не останется даже у тех, кто не читал синопсис сериала или французский оригинал и ничего не слышал о российской адаптации. Также, к примеру, не вполне понятен смысл переодеваний и смены причёски героя Павла Чинарёва. Эти действия объясняются разве что творческим подходом персонажа к своим задачам и желанием кинематографистов несколько растянуть хронометраж.

Впрочем, подобных эпизодов в сериале не так много, чтобы они могли как-то повлиять на повествование. В целом сюжет получился весьма гармоничным.

Параллельно с детективной линией на экране разворачиваются личные истории второстепенных героев, чья жизнь не лишена перипетий и драм. Последние порой держатся лишь на неоднозначном и даже вызывающем удивление поведении персонажей — так, оперативница в исполнении Ольги Сутуловой поражает равнодушным отношением к мужу и ребёнку и демонстрирует увлечённость одной лишь работой. Кроме того, создаётся впечатление, что ей важно исключительно повышение, а продвижение и исход дела не имеют для неё особого значения. Героиня Екатерины Кузнецовой, в свою очередь, создаёт себе проблемы на пустом месте из-за ничем не оправданной истерики. Тем не менее эти сцены ненавязчивы, не перетягивают внимание с основного сюжета и не кажутся автономными и лишними, поскольку персонажи так или иначе взаимосвязаны. Также не исключено, что в последующих сериях личные драмы выльются в нечто более значимое для общей истории.

© Кадр из сериала «Самка богомола»

Поскольку речь в ленте прежде всего идёт о серийных убийцах, неудивительно, что кинематографисты уделили немало внимания постановке сцен с расчленёнкой. Эти эпизоды получились очень натуралистичными, а крупные планы позволяют рассмотреть все детали. Тем не менее такие сцены не вызывают отвращения и выглядят максимально сдержанно, насколько это возможно: создатели сериала обошлись без литров бутафорской крови и демонстрации внутренних органов, а серые кожные покровы с кровоподтёками и «старый» разрез шеи если и пугают, то не сильно. Приятно и то, что подобных сцен в сериале немного: кинематографисты явно не пытались вызвать у зрителей негативные эмоции, а лишь стремились к убедительному изображению происходящего.

В то же время зрителя может удивить подход авторов к объяснению насилия. Сложно представить, чтобы кинематографисты всерьёз желали оправдать на экране убийства, пусть даже и очень плохих людей. Однако именно на такие мысли наводит одна из сцен первой серии.

Тюремная надзирательница, которая, вероятно, со всем уважением относится к Жанне Дроновой, утверждает, что та за убийства непременно попадёт в рай. Очевидно, что у героини есть какая-то внутренняя травма, о которой зрителю неизвестно, но выглядит всё это крайне сомнительно.

В то же время Дронова здесь и далее показана вполне здравомыслящим человеком, полностью отдающим себе отчёт в собственных действиях, и это лишь усиливает неоднозначное первое впечатление от сцены. Но возможно, что последующие серии его нивелируют.

Первый эпизод «Самки богомола» в целом получился интригующим. И судя по всему, весь сериал хорошо продуман с точки зрения как сюжета, так и постановки. Зрителей ждёт увлекательное времяпрепровождение за просмотром не слишком тяжёлого, но и не поверхностного проекта, который, вероятно, сможет привлечь максимально широкую аудиторию.