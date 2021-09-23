Воины, сыщики, преступники: тест RT о русских писателях-авантюристах
Русские писатели известны не только своими произведениями и подробностями личной жизни. Некоторые из них были отчаянными авантюристами, участниками военных действий и рискованных экспедиций, преступниками и блюстителями закона. Что вы знаете об авантюрных деталях биографий русских писателей? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Sawitree Pamee / EyeEm
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