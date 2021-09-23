Воины, сыщики, преступники: тест RT о русских писателях-авантюристах

Русские писатели известны не только своими произведениями и подробностями личной жизни. Некоторые из них были отчаянными авантюристами, участниками военных действий и рискованных экспедиций, преступниками и блюстителями закона. Что вы знаете об авантюрных деталях биографий русских писателей? Проверьте себя с тестом RT.

Gettyimages.ru

© Sawitree Pamee / EyeEm